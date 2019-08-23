MEB: 'Zorunlu bağış', 'kayıt parası' diye bir şey olamaz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, okul kayıt döneminde velilerinden 'zorunlu bağış' veya 'kayıt parası' alındığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, '''Zorunlu bağış', 'kayıt parası' diye bir şey söz konusu olamaz. Bu tür haberleri öğrendiğimizde, Sayın Bakanımızın talimatıyla çok ivedi ve ciddi bir biçimde bu tür inceleme ve soruşturmaları başlatmış durumdayız'' denildi. MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, kayıt döneminde öğrenci velilerinden 'zorunlu bağış' veya 'kayıt parası' alındığı, bazı devlet okullarında velilerden alınan para karşılığında ise özel sınıf oluşturulduğu iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, öğrencilerin okul kayıtlarının e-okul sistemi üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekerek, "'Zorunlu bağış', 'kayıt parası' diye bir şey söz konusu olamaz. Bu tür haberleri öğrendiğimizde, Sayın Bakanımızın talimatıyla çok ivedi ve ciddi bir biçimde bu tür inceleme ve soruşturmaları başlatmış durumdayız. Özel sınıf iddiaları da bizim kabul edebileceğimiz iddialar değil. Bizler Temmuz ayının ilk haftasından itibaren veli bilgilendirme sistemimiz, e-okul sistemi üzerinden öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimize özellikle öğrencilerin hangi okula kayıtlı olduklarını görürler. Yani kayıt sistemi eskisi gibi birtakım belgeler toplanarak, okula gidilerek başvurulan bir sistem değil. Online bir sistem üzerinden öğrencilerimiz zaten öğrenim çağı geldiğinde bir okul ile ilişkilendirilirler ve o okula artık kayıtlıdırlar" dedi.

'BAKANIMIZIN TALİMATIYLA SORUŞTURMA BAŞLATTIK' Kayıt döneminde velilerin belge toplamalarına gerek olmadığını vurgulayan Gençoğlu, şöyle konuştu: "Herhangi bir belge toplayarak oraya gitmelerine, yani nüfus cüzdanı, fotoğraf toplayarak gitmelerine gerek yoktur. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman, 'zorunlu bir bağış' diye, 'kayıt parası' diye bir şey söz konusu olamaz. Medya aracılığıyla bu tür haberleri öğrendiğimizde, Sayın Bakanımızın talimatıyla çok ivedi ve ciddi bir biçimde bu tür inceleme ve soruşturmaları da başlatmış durumdayız. Zorunlu bir bağış gibi bir durum söz konusu olamaz, olduğunda da gereği yapılacaktır." 'ÖZEL SINIF KABUL EDEBİLECEĞİMİZ BİR İDDİA DEĞİL' Bakanlığın, bazı devlet okullarında velilerden alınan para karşılığı özel sınıflar oluşturulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattığını ifade eden Gençoğlu, şunları söyledi: "Buna yönelik de birtakım incelemeler başlattık. İnceleme süreçlerimiz devam ediyor. Özel sınıf iddiaları bizim kabul edebileceğimiz iddialar değil açıkçası. Belki bir yanlış anlaşılma söz konusu olabilir bu anlamda. Ama inceleme soruşturma aşamalarının süreçlerinin nihayetinde sizi de bilgilendiririz."