MEB:"Birinci nakil d\u00f6neminde \u00f6\u011frencilerin y\u00fczde 98\u2019i istedikleri okula yerle\u015fti. \u0130kinci nakil tercih ba\u015fvurular\u0131 bug\u00fcn ba\u015flad\u0131. Ba\u015fvurular 8 A\u011fustos 2019\u2019da sona erecek."PARTNERDikkat, bu hastal\u0131k kar\u0131n a\u011fr\u0131s\u0131yla ba\u015fl\u0131yor! E\u011fer sizde de belirtileri varsa...(\u00d6zel) \u00c7ocuklar\u0131yla hi\u00e7 g\u00f6z g\u00f6ze gelmeyince otizm oldu\u011funu \u00f6\u011frendilerRize'de selde kaybolan ki\u015fi aran\u0131yor (2)
Okuyucu Yorumları 0 yorum