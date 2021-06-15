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MEBBİS e-Okul VBS giriş ekranı: MEBBİS'e karneler ne zaman yüklenecek?

15.06.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, okulların 18 Haziran’da kapanacağını ancak okulların 2 Temmuz tarihine kadar açık kalacağını açıklamıştı. Birçok veli ve öğrenci ise okulların kapanmasına az bir tarih kala karnelerin ne zaman MEBBİS sistemine yükleneceğini merak ediyor. Bütün bir sene boyunca uzaktan eğitimle öğrenimlerine devam etmeye çalışan öğrenciler, MEBBİS üzerinden karnelere ne zaman ulaşılacağını merak ediyor.

MEBBİS e-Okul VBS giriş ekranı: MEBBİS'e karneler ne zaman yüklenecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamaya göre okullar 18 Haziran Cuma günü kapanıyor. Bir sene boyunca pandemi sebebiyle kesintiye uğrayan eğitim öğretim yılı sonunda, öğrencilerin karne heyecanı da devam ediyor. MEBBİS üzerinden karnelere ne zaman erişilebileceği ise öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki MEBBİS’e karneler ne zaman yüklenecek?

MEBBİS E OKUL KARNE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencileri sisteme giriş yaptıktan sonra notları görüntüleyebilmek için e-Karne sekmesini tıklamaları yeterli olacak. Açılan sayfada öğrencinin derslerden aldığı notlar, not ortalaması ve devamsızlık bilgisi gibi bilgiler bu ekrandan görülebilecek.

e okul

MEBBİS e-Okul karne sorgulaması için öğrencilerin e-Okul sistemine giriş yapmaları yeterli olacak. Öğrenciler, okul numaraları ve T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak karne notlarını öğrenebilecekler.

MEBBİS KARNELER NE ZAMAN YÜKLENECEK?

Öğrenciler, 18 Haziran tarihi itibariyle karnelerini görebilecekler ancak okullar 2 Temmuz tarihine kadar devam edecek. 2 Temmuz Cuma günü son kez çalan okul zili ile bu yıl büyük çoğunluğu uzaktan eğitim şeklinde devam eden 2020 - 2021 eğitim öğretim dönemi sona ermiş olacak.

e-Okul üzerinden karne sorgulamak için TIKLAYIN!

2 TEMMUZ'DA YÜZ YÜZE KARNE

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında “Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz’da okullardan alabilirler” dedi. Bakan Selçuk, özetle şunları söyledi:

"Matematik sorularının zor olduğuna dair eleştiriler var. Bu eleştiriler öğrenciler ve öğretmenlerden gelirse çok kıymetli. Sorular daha kolay olabilir miydi? Olabilirdi ama burada bir sıralama söz konusu. Sorular çok kolay olduğunda sıralayamıyoruz. Bizce sınav sonucuna göre sıralamak daha adil."

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e-okul mebbis Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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