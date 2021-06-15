MEBBİS e-Okul VBS giriş ekranı: MEBBİS'e karneler ne zaman yüklenecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamaya göre okullar 18 Haziran Cuma günü kapanıyor. Bir sene boyunca pandemi sebebiyle kesintiye uğrayan eğitim öğretim yılı sonunda, öğrencilerin karne heyecanı da devam ediyor. MEBBİS üzerinden karnelere ne zaman erişilebileceği ise öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki MEBBİS’e karneler ne zaman yüklenecek?

MEBBİS E OKUL KARNE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencileri sisteme giriş yaptıktan sonra notları görüntüleyebilmek için e-Karne sekmesini tıklamaları yeterli olacak. Açılan sayfada öğrencinin derslerden aldığı notlar, not ortalaması ve devamsızlık bilgisi gibi bilgiler bu ekrandan görülebilecek.

MEBBİS e-Okul karne sorgulaması için öğrencilerin e-Okul sistemine giriş yapmaları yeterli olacak. Öğrenciler, okul numaraları ve T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak karne notlarını öğrenebilecekler.

MEBBİS KARNELER NE ZAMAN YÜKLENECEK?

Öğrenciler, 18 Haziran tarihi itibariyle karnelerini görebilecekler ancak okullar 2 Temmuz tarihine kadar devam edecek. 2 Temmuz Cuma günü son kez çalan okul zili ile bu yıl büyük çoğunluğu uzaktan eğitim şeklinde devam eden 2020 - 2021 eğitim öğretim dönemi sona ermiş olacak.