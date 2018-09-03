MEBBİS girişi ile e-müfredat sistemi: Zümre oluşturma, yıllık plan nasıl yapılır?

Öğrenciler için yaz tatilinin bitmesine ve okulların açılmasına 2 hafta kaldı. Öğretmenler ise çoktan işe döndüler ve 2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyorlar. Bu hazırlığa MEBBİS girişi ile e-müfredat ile yıllık plan hazırlama ve zümre oluşturma gibi işler de dahil. İşte MEBBİS linki ile söz konusu modüller hakkında detaylar... E-MÜFREDAT NASIL KULLANILIR? MEB personeli olanlar, e-mufredat.meb.gov.tr adresine girdiğinde “M.E.B. Personel Girişi” başlığı altında bulunan “MEBBİS bilgilerinizle giriş yapmak için tıklayınız.” düğmesine basarak sisteme girebilirler. YILLIK PLAN NASIL HAZIRLANIR? “Yıllık Plan” modülüne girdiğinizde sol bölümde diğer modüllerde olduğu gibi bazı menüler yer almaktadır. Burada “Yönetimsel İşlemler” menüsünün altında “Bakanlık İşlemleri” menüsünün altında bulunan “Bakanlık İş Takvimi” bölümü sadece Bakanlık ilgili birimini ilgilendiren bir bölümdür. Bu bölümde şu an için (2014 yılından beri) Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından yıllık çalışma takvimi bilgileri girişi yapılabilmektedir. Ayrıca ”İl M.E.M İşlemleri” menüsü altında “M.E.M. İş Takvimi” bulunur. Bu ekran ise sadece İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından iş takvimine ait ile ait bilgilerin girileceği bölümdür.

NASIL ZÜMRE OLUŞTURULUR? “Yönetimsel İşlemler” altındaki “Eğitim Kurumu İşlemleri” menüsü altına bulunan “Kurul Tanımlama” ekranı, eğitim kurumları tarafından yapılacak olan kurulların/zümrelerin tanımlandığı bölümdür. Bu ekrana sadece yetkili yöneticiler, okul kurul/zümre başkanları kendi kurumları bazında giriş yapabilmektedir. İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin kurul/zümre tanımlamaları, benzer şekilde ilçe için “İlçe M.E.M. Zümreler ve Sonuçlar” ekranından, il için ise “İl M.E.M. Zümreler ve Sonuçlar” ekranından yapılabilir. Diğer tanımlama işlemleri aynıdır. Bu ekrana girdiğinizde geçerli dönem otomatik olarak ekrana gelecektir. İş takvimi seçili olmadan herhangi bir işlem yapılamaz. “Kurul Tanımlama” ekranına girmeniz gerekiyor ise ve girme yetkiniz yok ise, bu ekrana giriş yetkinizi eğitim kurumu müdürlüğü “Eğitim Kurumu Zümre Başkanları” isimli ekranı kullanarak verebilecektir. Daha önceki yıllara ait iş takvimleri seçilerek önceki dönem işlemlerine de ulaşabilirsiniz. Bu ekranda “Yapılacak İşlemler” başlığı altında yer alan “Kurul/Zümre bilgilerini katılımcıların görebilmesi için onaylıyorum.” seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek tüm kurul/zümre tanımlama işlemleri tamamlandıktan sonra kurul/zümre bilgilerinin katılımcılara ön bilgi olarak ulaşmasını sağlamak içindir. Kurul/Zümre yeri, tarihi, açıklaması belirlendikten, gündem oluşturulduktan, katılımcılar ve kurul/zümre başkanı kaydedildikten sonra bu seneği işaretlemek sureti ile “Yeni Kayıt” veya “Kayıt Güncelle” düğmelerinden birine basılınca, tüm kurula/zümreye katılacak personele kurul bilgisi kısa ileti (SMS) ve e-posta olarak otomatik olarak gidecektir. Bu işlemi yaparken aşağıdaki ileti ile karşılaşabilirsiniz;

“Dikkat : Sayfaya erişim yetkiniz bulunmaktadır. Fakat kurul/zümre/komisyon başkanı veya okul yöneticisi olarak yetkiniz bulunmamaktadır. Bu nedenle de bu sayfadaki bilgilerde değişiklik yapamazsınız. Değişiklik yapmak veya yeni bir kayıt oluşturmak istiyorsanız lütfen, okul yönetimi ile görüşüp "Okul Zümre Başkanları" ekranından yetkilerinizi güncelletiniz.” Eğer bu ileti gelir ise Okul Müdürüne size kurul/zümre başkanı yetkisi vermesi gerektiğini iletmelisiniz. Okul müdürü iseniz kendinize kurul/zümre başkanı yetkisi vermeniz gerekir. Aksi takdirde bu ekrana girebilir fakat yeni bir kurul oluşturamazsınız. Kısa ileti (SMS) ve e-posta bilgilerinin katılımcılara ulaşabilmesi için MEBBİS sisteminde katılımcıların e-posta ve GSM bilgilerinin tam ve doğru olarak kayıtlı olması gerekir. Bu bilgiler MEBBİS sisteminde eksik veya güncel değil ise bu kişiler ancak e-Müfredat portaline girdiklerinde oluşturulan kurulu görebilirler. Kullanıcılar kendi GSM ve e-posta bilgisini MEBBİS sistemi üzerinden değiştirebilir veya girebilir.