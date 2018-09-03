HABER

MEBBİS girişi ile e-müfredat sistemi: Zümre oluşturma, yıllık plan nasıl yapılır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:12 | Son Güncelleme

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldı ki öğretmenler hazırlıklara başladı. Buna e-müfredet hazırlanması da dahil. Öğretmenler MEBBİS girişi ile e-müfredat sisteminde zümre oluşturma ve yıllık plan hazırlama gibi işleri yapıyorlar. İşte söz konusu e-müfredat modülleri ile ilgili detaylar...

MEBBİS girişi ile e-müfredat sistemi: Zümre oluşturma, yıllık plan nasıl yapılır?

Öğrenciler için yaz tatilinin bitmesine ve okulların açılmasına 2 hafta kaldı. Öğretmenler ise çoktan işe döndüler ve 2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyorlar. Bu hazırlığa MEBBİS girişi ile e-müfredat ile yıllık plan hazırlama ve zümre oluşturma gibi işler de dahil. İşte MEBBİS linki ile söz konusu modüller hakkında detaylar...

E-MÜFREDAT NASIL KULLANILIR?

MEB personeli olanlar, e-mufredat.meb.gov.tr adresine girdiğinde “M.E.B. Personel Girişi” başlığı altında bulunan “MEBBİS bilgilerinizle giriş yapmak için tıklayınız.” düğmesine basarak sisteme girebilirler.

YILLIK PLAN NASIL HAZIRLANIR?

“Yıllık Plan” modülüne girdiğinizde sol bölümde diğer modüllerde olduğu gibi bazı menüler yer almaktadır. Burada “Yönetimsel İşlemler” menüsünün altında “Bakanlık İşlemleri” menüsünün altında bulunan “Bakanlık İş Takvimi” bölümü sadece Bakanlık ilgili birimini ilgilendiren bir bölümdür. Bu bölümde şu an için (2014 yılından beri) Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından yıllık çalışma takvimi bilgileri girişi yapılabilmektedir.

Ayrıca ”İl M.E.M İşlemleri” menüsü altında “M.E.M. İş Takvimi” bulunur. Bu ekran ise sadece İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından iş takvimine ait ile ait bilgilerin girileceği bölümdür.

NASIL ZÜMRE OLUŞTURULUR?

“Yönetimsel İşlemler” altındaki “Eğitim Kurumu İşlemleri” menüsü altına bulunan “Kurul Tanımlama” ekranı, eğitim kurumları tarafından yapılacak olan kurulların/zümrelerin tanımlandığı bölümdür. Bu ekrana sadece yetkili yöneticiler, okul kurul/zümre başkanları kendi kurumları bazında giriş yapabilmektedir. İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin kurul/zümre tanımlamaları, benzer şekilde ilçe için “İlçe M.E.M. Zümreler ve Sonuçlar” ekranından, il için ise “İl M.E.M. Zümreler ve Sonuçlar” ekranından yapılabilir. Diğer tanımlama işlemleri aynıdır.

Bu ekrana girdiğinizde geçerli dönem otomatik olarak ekrana gelecektir. İş takvimi seçili olmadan herhangi bir işlem yapılamaz. “Kurul Tanımlama” ekranına girmeniz gerekiyor ise ve girme yetkiniz yok ise, bu ekrana giriş yetkinizi eğitim kurumu müdürlüğü “Eğitim Kurumu Zümre Başkanları” isimli ekranı kullanarak verebilecektir. Daha önceki yıllara ait iş takvimleri seçilerek önceki dönem işlemlerine de ulaşabilirsiniz.

Bu ekranda “Yapılacak İşlemler” başlığı altında yer alan “Kurul/Zümre bilgilerini katılımcıların görebilmesi için onaylıyorum.” seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek tüm kurul/zümre tanımlama işlemleri tamamlandıktan sonra kurul/zümre bilgilerinin katılımcılara ön bilgi olarak ulaşmasını sağlamak içindir. Kurul/Zümre yeri, tarihi, açıklaması belirlendikten, gündem oluşturulduktan, katılımcılar ve kurul/zümre başkanı kaydedildikten sonra bu seneği işaretlemek sureti ile “Yeni Kayıt” veya “Kayıt Güncelle” düğmelerinden birine basılınca, tüm kurula/zümreye katılacak personele kurul bilgisi kısa ileti (SMS) ve e-posta olarak otomatik olarak gidecektir. Bu işlemi yaparken aşağıdaki ileti ile karşılaşabilirsiniz;

“Dikkat : Sayfaya erişim yetkiniz bulunmaktadır. Fakat kurul/zümre/komisyon başkanı veya okul yöneticisi olarak yetkiniz bulunmamaktadır. Bu nedenle de bu sayfadaki bilgilerde değişiklik yapamazsınız. Değişiklik yapmak veya yeni bir kayıt oluşturmak istiyorsanız lütfen, okul yönetimi ile görüşüp "Okul Zümre Başkanları" ekranından yetkilerinizi güncelletiniz.”

Eğer bu ileti gelir ise Okul Müdürüne size kurul/zümre başkanı yetkisi vermesi gerektiğini iletmelisiniz. Okul müdürü iseniz kendinize kurul/zümre başkanı yetkisi vermeniz gerekir. Aksi takdirde bu ekrana girebilir fakat yeni bir kurul oluşturamazsınız.

Kısa ileti (SMS) ve e-posta bilgilerinin katılımcılara ulaşabilmesi için MEBBİS sisteminde katılımcıların e-posta ve GSM bilgilerinin tam ve doğru olarak kayıtlı olması gerekir. Bu bilgiler MEBBİS sisteminde eksik veya güncel değil ise bu kişiler ancak e-Müfredat portaline girdiklerinde oluşturulan kurulu görebilirler. Kullanıcılar kendi GSM ve e-posta bilgisini MEBBİS sistemi üzerinden değiştirebilir veya girebilir.

“İş takvimi ve açıklamalarını görmek istiyorum.” seçeneği işaretlenirse Bakanlık ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından girilen iş takvimine ait açıklamalar görüntülenecektir. İşaretleme kaldırıldığında ise açıklama bölümü gizlenmektedir. Bu sayede iş takvimi her zaman görülebilir durumdadır.

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİNİN E-MÜFREDAT ÜZERİNDEKİ İŞLERİ

  • Yıllık Plan

  • Yönetimsel İşlemler

  • Eğitim Kurumu İşlemleri

  • Kurul Toplantı Bilgilendirme

  • İlgili toplantının sol başında bulunan kalem simgesi tıklanır.

  • Katılım durumunun herhangi bir mazeret yoksa “Toplantıya katılacağım.” Şeklinde işaretli olması gerekmektedir.

  • Her bir gündem maddesi için alınan karar varsa ilgili maddenin sol başında bulunan kalem simgesi tıklanarak açılan sayfada ilgili kısma alınan kararların işlenmesi gerekmektedir. Kaydet butonu her madde için tıklanmalıdır. Zümre öğretmenlerinden bir kişinin işlemesi yeterlidir.

  • Zümreye katılan her öğretmenin “Kurul/Zümre kararlarını okudum ve kabul ediyorum.” Seçeneğini işaretleyip kaydet butonuna basması gerekmektedir.


    PARTNERSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendiSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendi
Online check-in yaptığı koltuk uçakta değiştirildi, havayolu şirketine dava açtı! Mahkemeden emsal niteliğinde kararOnline check-in yaptığı koltuk uçakta değiştirildi, havayolu şirketine dava açtı! Mahkemeden emsal niteliğinde karar
Zekai Kafaoğlu: Türk dünyasının sımsıkı birbirine sarılması lazımZekai Kafaoğlu: Türk dünyasının sımsıkı birbirine sarılması lazım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MEBBİS e-müfredat yıllık plan zümre oluşturma

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı

Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı

Online check-in yaptığı koltuk uçakta değiştirildi, havayolu şirketine dava açtı! Mahkemeden emsal niteliğinde karar

Online check-in yaptığı koltuk uçakta değiştirildi, havayolu şirketine dava açtı! Mahkemeden emsal niteliğinde karar

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Mete Soylu 20 saat süren operasyonla kurtarıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Mete Soylu 20 saat süren operasyonla kurtarıldı

On Numara sonuçları 3 Eylül: Ayın ilk On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 3 Eylül: Ayın ilk On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı

Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı

'Delirten hastalık' nedeniyle ötenazi istiyordu, iyi haber geldi

'Delirten hastalık' nedeniyle ötenazi istiyordu, iyi haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.