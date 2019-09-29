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MEB'de buluşları artıracak projede ilk eğitimler tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "Bakanlık bünyesinde Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ofisi'ni kurmamızın ardından, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığında MEB'den bu konuda yetkili isimlerin ilk eğitimleri tamamlandı" - "Bundan sonra tüm illerde öğretmenlerimize yönelik eğitim programları düzenleyeceğiz ve okullarımıza rehberlik hizmeti sunacağız" - "Okullarımızın patent, faydalı model ve tasarım konularında yaptığı çalışmaları yakından takip etmek, gelişmeleri izlemek ve desteklemek amacıyla da patent, faydalı model ve tasarım izleme modülü oluşturuyoruz. Bu adımları da ekim sonu itibarıyla tamamlamış olacağız"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlık bünyesinde Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ofisi'nin kurulmasının ardından, personele Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığınca verilen eğitimin tamamlandığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mesleki ve teknik eğitimde 2019-2020 eğitim öğretim yılının temasını "patent, faydalı model ve tasarım" olarak belirlemişti. MEB, ilk adım olarak Bakanlık bünyesinde Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ofisi'ni kurdu. Daha sonra Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolü kapsamında 81 ilde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürleri 24 ve 25 Eylül'de, Başkanlıkta iki günlük eğitim programına katıldı.

Eğitim programında Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı uzmanları tarafından "patent ve faydalı model, patent ve faydalı model başvurusu, patent veri tabanları ve patent araştırması, patent ve faydalı model başvuru kılavuzu, tasarım, tasarım incelemesi, tasarım başvurusu, markalar ve coğrafi işaretler ile koruma kapsamı" konularında detaylı sunumlar yapıldı.

- "Her şey planladığımız takvime uygun ilerliyor"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ofisin kurulmasının ardından, konuya yönelik atılan adımları anlattı.

"Bakanlık bünyesinde Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ofisi'ni kurmamızın ardından, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığında MEB'den bu konuda yetkili isimlerin ilk eğitimleri tamamlandı." bilgisini paylaşan Özer, şunları kaydetti:

"Bundan sonra tüm illerde öğretmenlerimize yönelik eğitim programları düzenleyeceğiz ve okullarımıza rehberlik hizmeti sunacağız. Tüm il müdürlüklerimiz bünyesindeki Ar-Ge birimlerinin bu ofisle koordinasyonunu sağlıyoruz. Tüm okullarımızın patent, faydalı model ve tasarım konularında yaptığı çalışmaları yakından takip etmek, gelişmeleri izlemek ve desteklemek amacıyla da patent, faydalı model ve tasarım izleme modülü oluşturuyoruz. Bu adımları da ekim sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Her şey planladığımız takvime uygun ilerliyor. Bu süreçte desteklerinden ve katkılarından dolayı Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan'a teşekkür ediyorum."

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