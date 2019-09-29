MEB'de buluşları artıracak projede ilk eğitimler tamamlandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlık bünyesinde Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ofisi'nin kurulmasının ardından, personele Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığınca verilen eğitimin tamamlandığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mesleki ve teknik eğitimde 2019-2020 eğitim öğretim yılının temasını "patent, faydalı model ve tasarım" olarak belirlemişti. MEB, ilk adım olarak Bakanlık bünyesinde Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ofisi'ni kurdu. Daha sonra Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolü kapsamında 81 ilde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürleri 24 ve 25 Eylül'de, Başkanlıkta iki günlük eğitim programına katıldı.

Eğitim programında Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı uzmanları tarafından "patent ve faydalı model, patent ve faydalı model başvurusu, patent veri tabanları ve patent araştırması, patent ve faydalı model başvuru kılavuzu, tasarım, tasarım incelemesi, tasarım başvurusu, markalar ve coğrafi işaretler ile koruma kapsamı" konularında detaylı sunumlar yapıldı.