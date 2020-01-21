MEB’de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeli 5’i ihraç, 11’i aktif görevde toplam 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB personeli 5’i ihraç, 11’i aktif görevde olan 16 şüphelinin FETÖ ile bağlantısı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara, İstanbul, Kırşehir, İzmir, Kayseri, Aksaray ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

