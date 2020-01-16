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  4. MEB'den 1 milyon meslek lisesi öğrencisine yazılım eğitimi

MEB'den 1 milyon meslek lisesi öğrencisine yazılım eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:14 | Son Güncelleme

MEB'den 1 milyon meslek lisesi öğrencisine yazılım eğitimi

YILDIZ AKTAŞ - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yazılım geliştirme programı Embarcadero Delphi'yi 1600'den fazla mesleki ve teknik okuldaki 1 milyon öğrencinin ücretsiz erişimine sunacak.

MEB ile Bilgi ve Teknoloji Grubu (BTG) arasında 5 yıl süreli iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle yazılım geliştirme programı Embarcadero Delphi'nin, Bakanlığa bağlı 1600'den fazla mesleki ve teknik okuldaki bir milyon öğrenciye ücretsiz erişimi sağlanacak.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki eğitimde öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformda iş piyasasının ihtiyaç duyduğu en ileri düzeyde becerilere sahip olarak yetişmesini ve tüm eğitim süreçlerinin sektörle yakın iş birliği içerisinde yürütülmesini önemsediklerini ifade etti.

Bu çerçevede çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Numanoğlu, dünyanın dijitalleştiğini ve yazılım sektörünün öneminin sürekli arttığını dile getirdi.

Bu sektörde her geçen gün yeni ve farklı iş imkanları doğduğunu söyleyen Numanoğlu, bilişim teknolojilerine hakim ve çağı yakalayabilen öğrenciler yetiştirmek istediklerini belirtti.

Bu kapsamda, BTG Genel Müdürü Sefa Akbaş ve BTG Şirket Kurucusu Yücel Tepeköy katılımıyla Bakanlık ve BTG arasında protokol imzaladıklarını aktaran Numanoğlu, "Protokolle öğrencilerimizi Embarcadero Delphi yazılımıyla tanıştıracağız. Öğrencilere sağlanan bu teknoloji desteğiyle meslek eğitimde kalitenin artırılmasına dair önemli bir katkı sağlanmış olacak." diye konuştu.

Numanoğlu, derslerde modern uygulama geliştirme teknolojilerinin öğretilmesiyle eğitimde büyük yenilik sağlanacağını söyledi.

Numanoğlu, protokolle öncelikli olarak mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bilişim teknolojileri, biyomedikal cihaz teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanlarında okul bilgisayar laboratuvarlarına Embarcadero Delphi yazılımı kurulacağını ve bu alanlarda öğrencilerin bilgisayar yazılımları konusunda beceri seviyeleri yükseltilerek, bu alandaki yeterliklerinin arttırılacağını ifade etti.

BTG'nin protokolle yazılımların okullarda kurulumunu sağlamanın dışında öğretmenlere Delphi yazılımıyla ilgili eğitimler vereceğini söyleyen Numanoğlu, "Öğrenciler için ulusal yarışmalar düzenleyerek burs imkanı sunulacak. Protokolle ayrıca sektörel etkinliklerde öğrencilere de yer vererek, yazılım dünyasına yeni yetenekler kazandırılması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

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