MEB'den 1 milyon meslek lisesi öğrencisine yazılım eğitimi

YILDIZ AKTAŞ - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yazılım geliştirme programı Embarcadero Delphi'yi 1600'den fazla mesleki ve teknik okuldaki 1 milyon öğrencinin ücretsiz erişimine sunacak.

MEB ile Bilgi ve Teknoloji Grubu (BTG) arasında 5 yıl süreli iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle yazılım geliştirme programı Embarcadero Delphi'nin, Bakanlığa bağlı 1600'den fazla mesleki ve teknik okuldaki bir milyon öğrenciye ücretsiz erişimi sağlanacak.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki eğitimde öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformda iş piyasasının ihtiyaç duyduğu en ileri düzeyde becerilere sahip olarak yetişmesini ve tüm eğitim süreçlerinin sektörle yakın iş birliği içerisinde yürütülmesini önemsediklerini ifade etti.

Bu çerçevede çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Numanoğlu, dünyanın dijitalleştiğini ve yazılım sektörünün öneminin sürekli arttığını dile getirdi.

Bu sektörde her geçen gün yeni ve farklı iş imkanları doğduğunu söyleyen Numanoğlu, bilişim teknolojilerine hakim ve çağı yakalayabilen öğrenciler yetiştirmek istediklerini belirtti.