MEB'den 1 milyon öğretmene dijital kitaplık

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 1 milyon öğretmen için kurduğu ve sanal marketlerden de kullanıma açılan dijital kitaplık, dünya klasiklerinden Türk edebiyatı dizisine ve eğitim tarihi eserlerine kadar çok sayıda kitaba ücretsiz erişim imkanı tanıyor.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, AA muhabirine, öğretmenlere yönelik kitaplık oluşturma çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bu kapsamdaki çalışmalara bir komisyon kurarak başladıklarını ve "Eğitim Tarihinde Öğretmen Kitapları"nı derleyerek ilk kitaplığı oluşturduklarını belirten Boyacı, bu kitapları MEB'in internet sayfasından e-Kitap formatında öğretmenlerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Kitapların sayısını ve içeriğini artırmak için MEB bünyesindeki kültür, eğitim, mesleki gelişim gibi kategorilerdeki kitapların da derlenerek e-Kitap formatına getirildiğini aktaran Boyacı, "Kitaplar, dijital ortamda ve e-Kitap formatında ancak sayfaları çevrilerek basılı kitap tadında okunabiliyor." dedi.