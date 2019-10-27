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MEB'den 1 milyon öğretmene dijital kitaplık

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığının 1 milyon öğretmen için kurduğu ve sanal marketlerde kullanıma açılan dijital kitaplık, dünya klasiklerinden Türk edebiyatı dizisine ve eğitim tarihi eserlerine kadar çok sayıda kitaba ücretsiz erişim imkanı sağlıyor - Vatandaşların da erişebildiği "öğretmen kitaplığı" mobil uygulamasındaki e-Kitaplar, basılı kitap formatında okunabiliyor - MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı: - "Öğretmen kitaplığımızı, telifleri konusunda anlaştığımız kurumların kitaplarıyla zenginleştirmeye devam ediyoruz. Kitaplığın bir kütüphaneye çevrilmesini amaçlıyoruz"

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 1 milyon öğretmen için kurduğu ve sanal marketlerden de kullanıma açılan dijital kitaplık, dünya klasiklerinden Türk edebiyatı dizisine ve eğitim tarihi eserlerine kadar çok sayıda kitaba ücretsiz erişim imkanı tanıyor.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, AA muhabirine, öğretmenlere yönelik kitaplık oluşturma çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bu kapsamdaki çalışmalara bir komisyon kurarak başladıklarını ve "Eğitim Tarihinde Öğretmen Kitapları"nı derleyerek ilk kitaplığı oluşturduklarını belirten Boyacı, bu kitapları MEB'in internet sayfasından e-Kitap formatında öğretmenlerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Kitapların sayısını ve içeriğini artırmak için MEB bünyesindeki kültür, eğitim, mesleki gelişim gibi kategorilerdeki kitapların da derlenerek e-Kitap formatına getirildiğini aktaran Boyacı, "Kitaplar, dijital ortamda ve e-Kitap formatında ancak sayfaları çevrilerek basılı kitap tadında okunabiliyor." dedi.

Boyacı, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kitapların cep telefonları üzerinden okunabilir hale getirilmesi için kapsamlı bir başka çalışma daha yürüttük. MEB böylece Türkiye'de kamuda ilk mobil öğretmen kitaplığını kurdu. Sanal marketlerden indirilebilen 'öğretmen kitaplığı' mobil uygulaması ile öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, akademisyenlerin ve tüm vatandaşların dijital kütüphanedeki kitaplara her yerden her zaman okumalarına imkan tanınıyor. Kütüphane, dünya klasiklerinden eğitim tarihindeki öğretmen kitaplarına, eğitim yayınlarından mesleki gelişim programı kitaplarına, Türk dünyası dizisinden Türk edebiyat dizisine kadar geniş kategoride eserleri içeriyor. "

Boyacı, uygulama ile görme engellilerin de dilediği gibi kitaplara ulaşabileceğini anlattı.

- Bakanlıklardan öğretmen kitapları istendi

Genel Müdür Boyacı, dijital kütüphanedeki kitapların çeşitliliğini sağlamak üzere tüm bakanlıklara öğretmenlerle ilgili kitapların envanterlerinde bulunması halinde kitaplığa verilmesi konusunda yazı gönderdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun yayınlarının da kitaplığa kazandırıldığını dile getiren Boyacı, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait kitapların bir bölümünün de kitaplıktaki yerini aldığını kaydetti.

Boyacı, "Öğretmen kitaplığımızı, telifleri konusunda anlaştığımız kurumların kitaplarıyla zenginleştirmeye devam ediyoruz. Böylece kitaplığımızdaki eser sayısı ve çeşitliliği giderek artacak. Kitaplığın bir kütüphaneye çevrilmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kitaplıktaki bazı eserlerin ise sadece öğretmenlerin kullanımına açıldığına değinen Boyacı, mesleki gelişim bölümündeki kitaplara ulaşım için öğretmenlerin MEBBİS üzerinden giriş yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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