HABER

MEB'den 1. sınıfların okuma bayramları için pedagojik uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda düzenlenen okuma bayramlarında pedagojik açıdan yanlış uygulamalar yapılmaması yönünde uyarılar içeren yazı, 81 ilin valiliğine gönderildi - Buna göre, bu bayramlarda okuma ve yazma becerilerini edinemeyen öğrencilerin psikososyal durumlarına duyarlı olunacak ve sınıflar arası rekabet ortamının oluşturulmamasına dikkat edilecek - Okuma bayramlarında, öğrencilerin bireysel farklılıkları esas alınarak okuma sevgisi ve alışkanlığı edinmeleri sağlanacak - Pedagojik esaslar çerçevesinde, okuma bayramları mayısın üçüncü haftasından önce yapılmayacak

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 81 ilin valiliğine, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda düzenlenen okuma bayramlarında pedagojik açıdan yanlış uygulamalar yapılmaması yönünde uyarılar içeren yazı gönderildi.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden 81 ilin valiliğine gönderilen yazıda, okumanın, insanı engin bilgi, kültür, özgür düşünme, güzel konuşma, liderlik gibi yeteneklerle donattığı, kişinin bakış açısının değişmesini ve kendini daha iyi ifade etmesini sağladığı vurgulandı.

Özellikle ilkokul 1. sınıflarda öğrencilerin okuma heyecanı duymalarını sağlamak için düzenlenen okuma bayramı etkinlikleri için uyarılarda bulunulan yazıda, bunların, birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma ve öz güvenin geliştirildiği, yeteneklerin sergilendiği, coşku ve heyecanın hakim olduğu etkinlikler olması gerektiği belirtildi.

Yazıda, pedagojik esaslar çerçevesinde okuma bayramlarının mayısın üçüncü haftasından önce yapılmaması istendi.

Etkinliklerin sosyal ve kültürel bağlama uygun, dil becerilerini geliştirici olması gerektiği ifade edilen yazıda, okuma ve yazma becerilerini edinemeyen öğrencilerin psikososyal durumlarına duyarlı olunarak sınıflar arası rekabet ortamının oluşturulmamasına dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.

Öğrencilerin bireysel farklılıkları esas alınarak okuma sevgisi ve alışkanlığı edinmelerinin sağlanması gerektiğine işaret edilen yazıda, okuma bayramlarının 2023 Eğitim Vizyonu'nda vurgulandığı üzere, öğrencilerin dilin inceliklerini tanımasını, dili özenli ve bilinçli kullanmasını destekleyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği kaydedildi.

Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı! Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!
İzmir'e 100 bin yolcu kruvaziyer ile gelecekİzmir'e 100 bin yolcu kruvaziyer ile gelecek
İş makinası yuvarlandığı yerden vinçle çıkartıldı, meraklı vatandaşlar telefonlarına sarıldıİş makinası yuvarlandığı yerden vinçle çıkartıldı, meraklı vatandaşlar telefonlarına sarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meb Milli eğitim Bakanlığı okuma bayramları

En Çok Okunan Haberler

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dumansız Araç Uygulaması! 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası

5 bin 63 kişiye sigara cezası!

Son dakika! AFAD duyurdu: İstanbul'da bir deprem daha

İstanbul'da bir deprem daha!

Süleyman Demirel'in anıt mezarı Isparta'da ziyarete açıldı! Anıtkabirden sonra en büyüğü

Süleyman Demirel'in anıt mezarı ziyarete açıldı!

Son dakika! Kayseri'de servis midibüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Servis midibüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Sultangazi'de korkutan olay! Çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı

Geldiğimde kan izlerini gördüm

Kayınpederini öldürdü! Paylaşımı kan dondurdu: Cehennemi hak edelim

Kayınpederini öldürdü! Son paylaşımı kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.