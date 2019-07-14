Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel çıkarılan e-dergi, internet sitesinden yayınlandı.

Bakanlıkça hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" isimli 44 sayfalık derginin kapağında, özel hazırlanan logo ve 16 Temmuz sabahında Boğaz Köprüsü'nden temsili bir fotoğraf, arka kapağında ise 16 Temmuz akşamı Kızılay Meydanı'ndan temsili bir fotoğraf yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dergi için kaleme aldığı yazısında, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin, gaye ve hedefleri, dinamikleri ve nihayetinde sonuçları itibarıyla demokrasiyi kesintiye uğratan diğer tüm darbelerden başka olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu darbe girişimini farklı kılan en önemli unsur, hiç şüphesiz tüm toplum kesimleri tarafından tepki ve fiili karşı duruşla bertaraf edilmesidir. Bu gerçek, ülkece siyasi ve toplumsal tarihimizden dersler aldığımızı, demokrasiye olan inancımızın giderek perçinleştiğini açıkça ortaya koymuştur.

Kimse unutmasın ki, gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden az önceki zamandır. Fecri, muhteşem bir dirilişe dönüşen o karanlık gecede, şehadetleriyle arşa yükselen tüm şehitlerimizi rahmet, bedenlerini Türk varlığına armağan eden kahraman gazilerimizi minnet duygusuyla selamlıyor ve Bayrak Şairimizin dizeleriyle sesleniyorum, 'Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir/Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.'