HABER

MEB'den 18 milyon öğrenciye etkinliklerle dolu ilk ara tatil modeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 11:01 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, 18 milyona yakın öğrencinin 18-22 Kasım'da yapacağı ilk ara tatilde hem dinlenmeleri hem öğrenmeleri hem de keyifli vakit geçirmeleri için 81 ilde yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle hayata geçirilecek etkinlik programı hazırlandı - İllerde düzenlenecek etkinlikler, "gezi", "sağlık doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlık altında düzenlendi - Etkinliklerin takibi ve planlaması "Ara Tatil Çocuk Etkinlik Komisyonları" aracılığıyla dijital ortamda yapılacak ve kamuoyuna duyurulacak - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Biz ara tatillerle, okulun kapılarını doğaya, spora, kültüre, sanata kısacası hayata açtık, eğitimi çok daha geniş bir alana yaydık. Çocuklarımızın 81 ilde yapabileceği faaliyetleri oluşturduk, hazırladık. Çocuklar için bu bir hafta hem dinlenme hem de hayattan beslenme, yaşamdan öğrenme için bir fırsat olacak"

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 18 milyona yakın öğrencinin 18-22 Kasım'da yapacağı ilk ara tatilde, öğrencilerin bir yandan dinlenirken bir yandan da yaşayarak ve keşfederek öğrenip keyifli vakit geçirmeleri için 81 ilde geziler, ziyaretler, sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerden oluşan bir program hazırlandı.

"Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli" doğrultusunda 18 milyona yakın öğrenci ve 957 bin öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım 2019'da yapacak.

MEB, ilk ara tatilde öğretmenlere ve öğrencilere yönelik "18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı"nı hazırlayarak gerekli planlamaların yapılması için 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaştı.

Her il müdürlüğü, etkinlik listesinde yer alan temalar çerçevesinde, başta yerel yönetimler olmak üzere üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle kendi etkinlik programını tasarlayacak.

Bakanlık, ilk ara tatille birlikte ülke genelinde yapılacak etkinliklerin planlanması ve duyurulması için "Ara Tatil Çocuk Etkinlik İletişim Koordinasyon Birimi" de kurdu. Bu birim, etkinliklerin gerçekleştirilme sürecinde Bakanlık ile İl Müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak.

Etkinliklerin illerdeki takip ve planlaması ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulan "Ara Tatil Çocuk Etkinlik Komisyonları" aracılığıyla dijital ortamda yapılacak ve kamuoyuna duyurulacak.

İlk ara tatilde öğrencilerin tercihine sunulmak üzere hazırlanan etkinlik programı, "gezi", "sağlık doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlıktan oluşuyor.

- "Ara tatiller eğitim için derin bir nefes"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine, ara tatil etkinlik programıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adına ara tatil diyoruz ama aslında bu ara tatiller eğitim için derin bir nefes, derin bir soluk. Çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle buluşması için bir haftalık bir fırsat." dedi.

"Tatil kelimesi ataletten gelir, o yüzden kullanmayı çok sevmiyorum." ifadesini kullanan Selçuk, "Sanılmasın ki çocuklar bir hafta boyunca atıl bir sürecin içinde bekleyecekler. Biz ara tatillerle okulun kapılarını doğaya, spora, kültüre, sanata kısacası hayata açtık, eğitimi çok daha geniş bir alana yaydık. Çocuklarımızın 81 ilde yapabileceği faaliyetleri oluşturduk, hazırladık. Çocuklar için bu bir hafta hem dinlenme hem de hayattan beslenme, yaşamdan öğrenme için bir fırsat olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Hırsızlık zanlısı kadın: "Benim bu videom Maraş’ı sallar düdük"Hırsızlık zanlısı kadın: "Benim bu videom Maraş’ı sallar düdük"
İzmir’de seri katil olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandıİzmir’de seri katil olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meb Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Milli eğitim Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kış üslenmesi hazırlığındaki PKK'lı teröristlere operasyon

Kış üslenmesi hazırlığındaki PKK'lı teröristlere operasyon

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! MEB soruşturma başlattı

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili yeni gelişme!

Akaryakıt kaçakçılığını bildirdi, başına gelmeyen kalmadı...

Akaryakıt kaçakçılığını bildirdi, başına gelmeyen kalmadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Rize'de 'buhar'paniği! Ekipler köye çıkarma yaptı

Rize'de 'buhar'paniği! Ekipler köye çıkarma yaptı

HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier hakkında istenen ceza belli oldu

HDP'li eski başkan için istenen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.