MEB'den 18 milyon öğrenciye etkinliklerle dolu ilk ara tatil modeli

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 18 milyona yakın öğrencinin 18-22 Kasım'da yapacağı ilk ara tatilde, öğrencilerin bir yandan dinlenirken bir yandan da yaşayarak ve keşfederek öğrenip keyifli vakit geçirmeleri için 81 ilde geziler, ziyaretler, sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerden oluşan bir program hazırlandı.

"Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli" doğrultusunda 18 milyona yakın öğrenci ve 957 bin öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım 2019'da yapacak.

MEB, ilk ara tatilde öğretmenlere ve öğrencilere yönelik "18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı"nı hazırlayarak gerekli planlamaların yapılması için 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaştı.

Her il müdürlüğü, etkinlik listesinde yer alan temalar çerçevesinde, başta yerel yönetimler olmak üzere üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle kendi etkinlik programını tasarlayacak.

Bakanlık, ilk ara tatille birlikte ülke genelinde yapılacak etkinliklerin planlanması ve duyurulması için "Ara Tatil Çocuk Etkinlik İletişim Koordinasyon Birimi" de kurdu. Bu birim, etkinliklerin gerçekleştirilme sürecinde Bakanlık ile İl Müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak.