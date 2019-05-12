MEB'den 50 bin orman işçisine eğitim

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan iş birliğiyle, 50 bin orman üretim işçisi eğitime alınarak, çeşitli alanlarda profesyonelleşmeleri sağlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında orman üretim işçilerinin eğitimine yönelik yeni bir iş birliğine gidildi.

İmzalanan protokol kapsamında Türkiye genelinde ilk etapta 50 bin orman üretim işçisine, ağaç kesme ve boylama operatörlüğü ile sürütme ve yükleme işçiliği konusunda ulusal meslek standartlarıyla uyumlu eğitimler verilecek.

Böylelikle orman üretim işlerinde çalışanlar, bu alanlarda profesyonel ve belge sahibi olarak hizmet verme imkanını yakalayacak.

- Daha önce 130 bin işçiye eğitim verilmişti

Öte yandan, iki bakanlık arasında 2013'te ilk defa imzalanan ve 5 yıllık süreyi kapsayan bir başka iş birliği protokolüyle de orman köyleri kalkındırma kooperatifleri üyeleri ile köylüler tarafından birim fiyata dayalı yapılan üretim işlerinde, iş kazaları ile kalite miktar kayıplarının asgariye indirilmesine yönelik eğitimler düzenlendi.