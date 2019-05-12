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MEB'den 50 bin orman işçisine eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 11:58 | Son Güncelleme

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında yapılan iş birliğiyle, 50 bin orman üretim işçisine, ağaç kesme ve boylama operatörlüğü ile sürütme ve yükleme işçiliği konusunda ulusal meslek standartlarıyla uyumlu eğitimler verilecek - Böylelikle orman üretim işlerinde çalışanlar, bu alanlarda profesyonel ve belge sahibi olarak hizmet verme imkanını yakalayacak

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan iş birliğiyle, 50 bin orman üretim işçisi eğitime alınarak, çeşitli alanlarda profesyonelleşmeleri sağlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında orman üretim işçilerinin eğitimine yönelik yeni bir iş birliğine gidildi.

İmzalanan protokol kapsamında Türkiye genelinde ilk etapta 50 bin orman üretim işçisine, ağaç kesme ve boylama operatörlüğü ile sürütme ve yükleme işçiliği konusunda ulusal meslek standartlarıyla uyumlu eğitimler verilecek.

Böylelikle orman üretim işlerinde çalışanlar, bu alanlarda profesyonel ve belge sahibi olarak hizmet verme imkanını yakalayacak.

- Daha önce 130 bin işçiye eğitim verilmişti

Öte yandan, iki bakanlık arasında 2013'te ilk defa imzalanan ve 5 yıllık süreyi kapsayan bir başka iş birliği protokolüyle de orman köyleri kalkındırma kooperatifleri üyeleri ile köylüler tarafından birim fiyata dayalı yapılan üretim işlerinde, iş kazaları ile kalite miktar kayıplarının asgariye indirilmesine yönelik eğitimler düzenlendi.

Protokol kapsamında 2014-2018'i kapsayan sürede yaklaşık bin 500 kurs açılırken, ağaçların kesilmesi, sürütülmesi ve taşınması gibi aşamaları kapsayan üretim işlerinde çalışan köylüler ile orman kalkındırma kooperatifi üyesi 130 bin kişinin eğitim alması sağlandı.

Bu eğitimler sonunda iş kazalarının azaldığı ve üretim işlerinde standardizasyon sağlanarak ekonomik kayıpların en aza indiği tespit edildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce halk eğitimi merkezleri aracılığıyla açılan kurslarda eğitimler, Orman Genel Müdürlüğünde görevli mühendisler tarafından hem teorik hem de uygulamalı veriliyor.

Orman üretim işçileri, ağaç kesme ve boylama konusunda yeni gelişmeler, iş sağlığı ve güvenliği, çalışırken karşılaşabilecekleri tehlike ve riskler, kişisel koruyucu ekipman kullanılmasının önemi, risk ve çevresel etki değerlendirme gibi hususlarda eğitimlerden geçiriliyor.

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Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü meb Milli eğitim Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü

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