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MEB'den Arapça öğretmenlerine Türkiye ve Katar'da hizmet içi eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:50 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda Arapça öğretmenlerine Türkiye ve Katar'da hizmet içi eğitimler düzenlenmesi kararlaştırıldı - Mesleki Gelişim Sertifika Programı ile Arapça öğretmenlerinin konuşma, yazma, okuduğunu anlama ve dinleme becerileriyle Arapça öğretimi düzeylerinin artırılması hedefleniyor

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Eğitim Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda Arapça öğretmenlerine yönelik Türkiye ve Katar'da hizmet içi eğitimler düzeleyecek.

Mesleki Gelişim Sertifika Programı ile Arapça öğretmenlerinin, konuşma, yazma, okuduğunu anlama ve dinleme beceriyle Arapça öğretimi düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

2023 Eğitim Vizyonu'nda yabancı dil öğretmenlerinin lisansüstü ve sertifika düzeylerindeki hizmet içi eğitim çalışmalarına uluslararası ve ulusal düzeydeki kaynakların kullanımıyla özel önem verilmesi hedefi konulmuştu.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda "Arapça Öğretmenleri Mesleki Gelişim Sertifika Programı"nı başlattı.

Arapça öğretmenlerinin, konuşma, yazma, okuduğunu anlama ve dinleme olmak üzere dört dil beceri alanlarıyla Arapça öğretimi alanındaki mesleki becerilerinin artırılmasının hedeflendiği Mesleki Gelişim Sertifika Programı ile Arapça dil eğitiminin geliştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

- Arapça öğretmenleri hem Türkiye'de hem de Katar'da eğitim alacak

Eğitimlerin 1. fazı Türkiye'de, 2. fazı ise Katar'da gerçekleştirilecek.
Türkiye'de düzenlenecek eğitimin 3. fazında beceri ve metodoloji eğitimleri verilecek.

Türkiye'deki eğitimler, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Ahmet Yesevi Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek.

Arapça öğretmenleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Katar Üniversitesi iş birliği ile Katar'da da mesleki gelişim programına devam edecek.

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Arapça öğretmenleri meb MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Milli eğitim Bakanlığı

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