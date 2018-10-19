MEB'den Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararıyla ilgili açıklama: Henüz kesinleşmedi

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Danıştay 8'inci Dairesi'nin 'öğrenci andı' kararıyla ilgili "Danıştay 8'inci Dairesi, 24 Nisan 2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir" denildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Danıştay 8'inci Dairesi'nin 'öğrenci andı' kararıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kararın henüz kesinleşmediği, hukuki sürecin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Medyaya 'Öğrenci Andı Geri Dönüyor' başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. İlköğretim kurumlarında ‘Öğrenci Andı’ okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir."
Okul kantininde bıçaklı kavga! 2 öğrenci yaralı
Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı
Adalet Bakanı'ndan Danıştay'ın 'Öğrenci andı' kararına sert tepki
Ünlü ismin katili yakalandı
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Muharrem İnce detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?
ABD helikopteri, uçak gemisinin üzerine düştü!
Macron'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici
Okuyucu Yorumları 0 yorum