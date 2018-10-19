HABER

MEB'den Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararıyla ilgili açıklama: Henüz kesinleşmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:42 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Danıştay 8'inci Dairesi'nin 'öğrenci andı' kararıyla ilgili "Danıştay 8'inci Dairesi, 24 Nisan 2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir.

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Danıştay 8'inci Dairesi'nin 'öğrenci andı' kararıyla ilgili "Danıştay 8'inci Dairesi, 24 Nisan 2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir" denildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Danıştay 8'inci Dairesi'nin 'öğrenci andı' kararıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kararın henüz kesinleşmediği, hukuki sürecin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Medyaya 'Öğrenci Andı Geri Dönüyor' başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. İlköğretim kurumlarında ‘Öğrenci Andı’ okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir."

PARTNERMetroya binenler dehşete düştü! Korkunç sürpriz...Metroya binenler dehşete düştü! Korkunç sürpriz...
Tarihi İpek Yolu'nun belediye başkanları Antalya'da buluşuyorTarihi İpek Yolu'nun belediye başkanları Antalya'da buluşuyor
Eğitim Bir-Sen: Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararı ideolojikEğitim Bir-Sen: Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararı ideolojik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı olayı Meclis'e taşınıyor!

Cemal Kaşıkçı olayı Meclis'e taşınıyor!

Gaziantep'te hareketlilik! Silahlı şahıs için operasyon başlatıldı

Gaziantep'te hareketlilik! Silahlı şahıs için operasyon başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Öğrenci andı tartışması büyüyor! MEB'den son dakika açıklama

Öğrenci andı tartışması büyüyor! MEB'den son dakika açıklama

Savcılıktan Ayşe öğretmen için flaş karar

Savcılıktan Ayşe öğretmen için flaş karar

Fil dişi tablet, Arslantepe ve Asur arasındaki ilişkiyi açığa çıkardı

Fil dişi tablet, Arslantepe ve Asur arasındaki ilişkiyi açığa çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.