MEB'den destekleme kurslarına soru kaynağı desteği

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ücretsiz düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına giden öğrencilere kaynak desteği sağlamak için bin 140 soruluk ölçme destek paketi hazırlanarak, dijital ortamda kullanıma açıldı.

MEB, hafta sonları veya uygun olması durumunda hafta içi yapılan destekleme ve yetiştirme kurslarında öğrencilere derslerle ilgili gelişim için ücretsiz destek imkanı sunmak amacıyla bir dizi çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kurslara destek için ünitelere yönelik bin 140 sorudan oluşan ölçme destek paketi hazırlandı. Ölçme destek paketinde 5, 6 ve 7'nci sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden sorular bulunuyor.

Derslerde 1, 2 ve 3'üncü üniteden her sınıf seviyesinde 60 soru olmak üzere 180 soru hazırlanırken İngilizce dersinden 1, 2, 3 ve 4'üncü ünitelerden her sınıf seviyesinde 60 soru olmak üzere 240 soruluk destek paketi oluşturuldu. Soru destek paketi, bugünden itibaren Bakanlığın internet sitesinden öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına açıldı.