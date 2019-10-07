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MEB'den destekleme kurslarına soru kaynağı desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 09:03 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, ücretsiz düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden öğrencilere kaynak desteği sağlamak için bin 140 soruluk ölçme paketi hazırlanarak, kullanıma sunuldu - Ölçme destek paketinde 5, 6 ve 7'nci sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden sorular yer alıyor - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "Bu sorular, sadece destekleme ve yetiştirme kurslarında değil okullarımızda da kullanılabilecek" - "Uygulamayı ikinci dönemde de sürdüreceğiz. İkinci dönemin başında da bin 440 soru destek paketini öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle paylaşacağız"

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ücretsiz düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına giden öğrencilere kaynak desteği sağlamak için bin 140 soruluk ölçme destek paketi hazırlanarak, dijital ortamda kullanıma açıldı.

MEB, hafta sonları veya uygun olması durumunda hafta içi yapılan destekleme ve yetiştirme kurslarında öğrencilere derslerle ilgili gelişim için ücretsiz destek imkanı sunmak amacıyla bir dizi çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kurslara destek için ünitelere yönelik bin 140 sorudan oluşan ölçme destek paketi hazırlandı. Ölçme destek paketinde 5, 6 ve 7'nci sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden sorular bulunuyor.

Derslerde 1, 2 ve 3'üncü üniteden her sınıf seviyesinde 60 soru olmak üzere 180 soru hazırlanırken İngilizce dersinden 1, 2, 3 ve 4'üncü ünitelerden her sınıf seviyesinde 60 soru olmak üzere 240 soruluk destek paketi oluşturuldu. Soru destek paketi, bugünden itibaren Bakanlığın internet sitesinden öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına açıldı.

- Dört dersten gelişim izlenecek

MEB, eğitim-öğretim yılı başında destekleme ve yetiştirme kursları yönergesinde değişiklik yapmıştı.

Yönergede en göze çarpan değişikliğe göre 5'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ortak sınavlar yapılacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bakanlık olarak bu yıl destekleme ve yetiştirme kurslarında verimliliği artırmak için önemli adımlar attıklarını bildiren Özer, şu bilgileri verdi:

"İlk olarak tüm süreçleri elektronik ortamda izleyebilmek ve veri analizi yapabilmek için Bilgi İşlem Dairesi başkanlığımız e-Kurs modülü geliştirdi ve şu anda kullanıyoruz. İkinci en önemli adım olarak bu kurslarda izleme, değerlendirme ve iyileştirmeye ağırlık vereceğiz. Bu kapsamda 5'inci sınıf seviyesinden 12'inci sınıf seviyesine kadar tüm sınıf seviyelerinde kurslarda her dönem sonunda yılda iki kez Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinden Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ortak sınavlar üzerinden öğrenci başarı izlemesi (TMFY-ÖBA) yapacak. Araştırmadan elde edilen bulguları il müdürlüklerimizle paylaşacağız ve destekleme yetiştirme kurslarının verimliliğini artırmak için kullanacağız."

- Destekleme ve yetiştirme kurslarına kaynak desteği

Mahmut Özer, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci ve öğretmenlere yardımcı olmak için hazırlanan destek soru paketine ilişkin, şunları kaydetti:

"Okullarımızda öğrencilerimiz için hazırladığımız ücretsiz kursların verimliliğini artırmaya yönelik üçüncü adım olarak bazı derslerden soru destek paketi hazırladık. Bu kapsamda birinci dönem için bin 140 sorudan oluşan bir destek paketini açıkladık. Bu sorular, sadece destekleme ve yetiştirme kurslarında değil okullarımızda da kullanılabilecek. Diğer taraftan aynı uygulamayı ikinci dönemde de sürdüreceğiz. Planlaması yapıldı, çalışmalar devam ediyor. İkinci dönemin başında da bin 440 soru destek paketini öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle paylaşacağız."

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meb Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer Milli eğitim Bakanlığı

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