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MEB'den "eğitim materyali" paylaşımlarına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, sosyal medyada paylaşılan, bir sanatçının görseli ve sözlerine yer verilen kitabın okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı ve eğitim materyali olmadığı bildirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sosyal medyada paylaşılan, bir sanatçının görseline ve sözlerine yer verilen kitabın okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı ve eğitim materyali olmadığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal medyada bir sanatçının görseli ve sözleriyle paylaşılan kitapla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımda yer verilen söz konusu kitap, okullarımızda öğrencilerimize sunulan ders kitabı ve eğitim materyali değildir." ifadelerine yer verildi.

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meb Milli eğitim Bakanlığı

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