HABER

MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim hayatı boyunca destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 17:00 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına, Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek sağlanacak

AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MEB, Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta, annesi Emine Bulut'un babası tarafından öldürülmesine tanık olan 10 yaşındaki kıza destek için harekete geçti.

Bakanlıkça alınan karar çerçevesinde tanık olduğu olayın küçük kızın hayatını olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla Kırıkkale'de MEB rehberlik uzmanlarının da yer aldığı ekip oluşturulacak.

Küçük kızın öğrenim hayatı boyunca ihtiyacı olan eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destekler bu ekip tarafından sağlanacak. Ayrıca, akademik, sosyal ve duygusal süreçleri yakından takip edilecek ve buna uygun şekilde destekler sunulacak.

Yakınlarının tercihi doğrultusunda ilde istediği bir okula yerleştirilecek küçük kız, ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde spor ve sanat eğitimlerine yönlendirilecek.

Kırıkkale'de anneannesi ve dedesinin yanında yaşayan Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızının, MEB yetkililerince ziyaret edildiği öğrenildi.

Adrenalin tutkunları burası tam size göre! Adrenalin tutkunları burası tam size göre!
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Emine Bulut'un kızına eğitim yardımı sağlanacakMilli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Emine Bulut'un kızına eğitim yardımı sağlanacak
Avcılar'da kadın cinayeti protestosuAvcılar'da kadın cinayeti protestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
destek eğitim yardımı Emine Bulut meb Milli eğitim Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Emine Bulut'un kızına eğitim yardımı sağlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Emine Bulut'un kızına eğitim yardımı sağlanacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Avşa'da feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı!

Feribot iskeleye çarptı! Yaralılar var

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda 5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.