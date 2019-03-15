MEB'den engelli öğrencilere 2,5 milyar liralık destek

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) engelli öğrenciler için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine bir yılda sağlanan destek miktarı 2 milyar 538 milyon 448 bin 897 liraya ulaştı.

AA muhabirinin, MEB'in verilerinden derlediği bilgilere göre, görme, ortopedik, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve ruhsal engelli bireylerden, özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından destek eğitim almaları uygun görülenlerin eğitim giderleri için geçen yıl da kaynak aktarımında bulunuldu.

Bu durumdaki bireylere sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın destek sağlayan Bakanlık, 2018'de özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine engelli öğrenciler için bireysel eğitimde aylık 545 lira, grup eğitimi için de aylık 153 lira maddi destekte bulundu.

Ocak-Kasım 2018 döneminde sağladığı toplam destek miktarı ise 2 milyar 538 milyon 448 bin 897 lira olarak belirlendi. Bu dönemde, Türkiye genelindeki 2 bin 524 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden ayda 370 binin üzerinde öğrenci hizmet aldı.