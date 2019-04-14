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MEB'den güzel sanatlar liselerinde "konservatuvar" dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk müziği eğitimi alanında güzel sanatlar liselerinde program ve müfredat geliştirme süreçlerine destek için İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile iş birliğine gitti - İmzalanan protokol ile İstanbul'da bulunan güzel sanatlar liselerindeki müzik alan derslerinde İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı uzmanları görev alabilecek - Konservatuvar öğretim üyeleri, öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitimler düzenleyecek ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanmalarına katkı verecek

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk müziği eğitimi alanında güzel sanatlar liselerinde program ve müfredat geliştirme süreçlerine destek için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile iş birliğine gitti.

MEB ve İTÜ arasında Türk müziği alanında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. İTÜ'de gerçekleştirilen törende protokole, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca imza koydu.

Protokol kapsamında, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk müziği eğitimi alanında güzel sanatlar liselerinde program ve müfredat geliştirme süreçlerine destek olacak, öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitimler düzenleyecek ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanmalarına katkı sağlayacak.

- Güzel sanatlar liselerinde eğitim seminerleri düzenlenecek

Protokol kapsamında, MEB güzel sanatlar liselerinin tümünde eğitim gören öğrencilere yönelik Türk müziği alanında eğitim seminerleri düzenlenecek.

İlk uygulama, bu yılın nisan ve mayıs aylarında İstanbul'da bulunan güzel sanatlar liselerinde başlatılacak. İstanbul'daki güzel sanatlar liselerindeki müzik alan derslerinde İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı uzmanları görev alabilecek ve güzel sanatlar liselerinde görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik eğitim programları düzenlenecek.

- Türk müziği aletleri yapımı öğretilecek

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, güzel sanatlar liselerinde "Türk Müziği aletleri yapım sınıfının" kurulmasına destek olacak ve alet yapımıyla ilgili eğitimler verecek. Ayrıca Türk ve Batı müziği aleti yapımı konusunda ilgili okullara müzik aletleri temin edilmesine destek verilecek.

- Yarışmalara İTÜ Türk musikisi devlet konservatuvarı hazırlayacak

Protokol kapsamında, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı uzmanları, müzik alan öğrencilerine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek etkinlik ve yarışmalarda öğrencilerin hazırlanmasına destek olacak.

- İTÜ Konservatuvarı cazibe merkezi

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, orta öğretimden lisans, yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarına kadar geniş bir çerçevede eğitim veren dünyadaki ilk ve en büyük Türk müziği konservatuarı.

Geleneksel müziğin yanı sıra Batı müziği eğitimi de verilen konservatuar Rusya, Almanya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Estonya, İrlanda, Avusturya, Fransa, Yunanistan, Slovenya, Litvanya, Hollanda gibi ülkelerle yaptığı Erasmus ve ikili anlaşmalarla dünyada da yükselen bir değer ve cazibe merkezi. Konservatuvar, Avrupa'nın önemli akademilerinden biri olan CODARTS (Hollanda) World Music içinde yer alan Türk Müziği bölümünün kuruluş çalışmalarına da destek verdi.

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meb Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer Milli eğitim Bakanlığı

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