MEB'den intihar eden öğrenciye ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde önceki gün intihar eden Suriye uyruklu bir öğrencimizle ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan, öğrencimizin intiharında 'Suriyeli olduğu için öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı' iddiaları asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde önceki gün yaşanan olaya değinilerek, "İntihar eden Suriye uyruklu bir öğrencimizle ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan; öğrencimizin intiharında 'Suriyeli olduğu için öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı' iddiaları asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilk tespitlerine göre, Kartepe Türk Fransız Kardeşlik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Vail El Suud'un, 2018'in mart ayında 3'üncü sınıfa kayıt yaptırarak eğitimine devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: