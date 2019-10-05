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MEB'den intihar eden Suriyeli öğrenciyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

  MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Kocaeli'de intihar eden Suriye uyruklu ortaokul öğrencisi Vail El Suud'n (9) öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Kocaeli'de intihar eden Suriye uyruklu ortaokul öğrencisi Vail El Suud'n (9) öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde önceki gün intihar eden Suriye uyruklu öğrencimiz ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan; öğrencimizin intiharında 'Suriyeli olduğu için öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı' iddiaları asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilk tespitlerine göre Kartepe Türk Fransız Kardeşliği Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Vail El Suud’un son derece başarılı bir öğrenci olduğu, 2018 yılının Mart ayında 3’üncü sınıfa kayıt yaptırdığı, 2018/2019 eğitim öğretim yılında 4’üncü sınıftayken ayın öğrencisi seçildiği belirtildi. Açıklamada, "Okulda öğretmeni ve arkadaşları ile ilgili herhangi bir problemi olmadığı, babasının ilgili bir veli olduğu, okulla sürekli iletişim halinde olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Rehberlik İl Ekibinin ilk gözlemlerinde, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevilen bir öğrenci olduğu tespit edilmiştir. Eğitim camiamızı derinden üzen bu acı olayın bütün yönleriyle araştırılması için müfettiş görevlendirilmiş olup, adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, olayı araştıran ekibin soruşturmaya gerek görülmediği şeklinde bir rapor hazırladığı iddiasının da doğru olmadığı bildirildi.

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)

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