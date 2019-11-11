MEB'den İstanbul'daki güzel sanatlar liselerini güçlendirecek hamle

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında güzel sanatlar liselerinin altyapısını güçlendirmek, eksikliklerini gidermek ve kalitesini artırmak için özel çaba sarf edeceklerini belirterek, "Süreci İstanbul'dan başlatıyoruz. İstanbul'daki 5 lisenin ikisi proje okulu ve diğer üç liseyi de proje okulu yapıp İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı himayesine alacağız." dedi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güzel Sanatlar Liselerini güçlendirmek için bir dizi yeni çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Bu amaçla İstanbul'daki 5 güzel sanatlar lisesinin tamamını ziyaret ederek incelemeler yaptıklarına değinen Özer, bu kapsamda okullardan talepleri aldıklarını, öğretmen ve öğrencileri dinlediklerini aktardı.

"2019-2020 eğitim-öğretim yılında güzel sanatlar liselerimizin altyapısını güçlendirmek, eksikliklerini gidermek ve kalitesini artırmak için özel çaba sarf edeceğiz." diyen Özer, şöyle devam etti:

"Süreci İstanbul'dan başlatıyoruz. Bu amaçla İstanbul'da bulunan tüm güzel sanatlar liselerimizi arkadaşlarımızla ziyaret ettik. Ziyaretimizde okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin dile getirdikleri eksiklikleri yerinde inceleme imkanı bulduk. Ve hemen gerekli kaynakları okullarımıza aktardık. İfade edilen tüm eksiklikler bu ay içerisinde giderilmiş olacak."