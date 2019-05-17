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MEB'den liselere yeni eğitim modeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yarın tanıtacağı yeni ortaöğretim modeliyle liselerde "reform" niteliğinde uygulamalar hayata geçirilecek - Buna göre, yeni lise sistemi ilk olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında 9'uncu sınıflardan başlayacak ve kademeli bir geçiş süreci olacak - Yeni modelde ortaöğretimde ders sayıları azaltılacak, liselerde "kariyer ofisleri" oluşturulacak - 12'nci sınıflarda ders saatleri azaltılarak destek çalışmaları getirilecek, her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebilecek - Haziran aylarında dersler yerine proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri gerçekleştirilecek - "Bilgi kuramı" zorunlu ders haline gelecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yarın tanıtacağı yeni ortaöğretim modeli, liselerde ders sayılarının azaltılması, "kariyer ofisleri"nin kurulması, 12'nci sınıflarda ders saatlerinin azaltılarak destek çalışmalarının getirilmesini içeren "reform" niteliğinde düzenlemeleri içeriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakan Selçuk'un yarın İstanbul'da tanıtımını yapacağı ortaöğretim modeliyle liselerde yeni bir dönem başlayacak.

Buna göre, ortaöğretimde ders sayıları azaltılacak, liselerde "kariyer ofisleri" oluşturulacak.

12'nci sınıflarda ders saatlerinin azaltılarak destek çalışmalarının getirilmesinin de planlandığı modelde, her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebilecek.

Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 9'uncu sınıflardan başlayacak ve kademeli bir geçiş süreci olacak.

- 12'nci sınıflar için yenilikçi dersler gelecek

MEB'in ortaöğretime yönelik yeni modelinde "bilgi kuramı" zorunlu ders haline gelecek.

Derslerde yaparak, uygulayarak öğrenme ağırlık kazanacakken özellikle 12'nci sınıflar için yenilikçi dersler getirilecek.

- Haziran ayında ders yerine "yaşam becerileri" etkinlikleri yapılacak

Yeni modele göre ayrıca öğrencilerin her alandan ders alabileceği dengeli bir ders çizelgesi oluşturulacak. Haziran aylarında dersler yerine proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Ortaöğretimde yeni modele ilişkin detaylar, yarın Bakan Selçuk tarafından açıklanacak.

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