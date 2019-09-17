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MEB'den 'Mahmut Tuncer’li ders kitabı yok' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:46 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada paylaşılan ve sanatçı Mahmut Tuncer'in sözüne yer verilen kitabın, okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı olmadığını açıkladı.

MEB'den 'Mahmut Tuncer’li ders kitabı yok' açıklaması

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada paylaşılan ve sanatçı Mahmut Tuncer'in sözüne yer verilen kitabın, okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı olmadığını açıkladı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Mahmut Tuncer'in fotoğrafıyla birlikte, 'Mantık sizi A noktasında B noktasına götürür. Halay ise her yere' sözünün paylaşıldığı kitabın okullarda ders kitabı olarak okutulduğu iddia edildi. İddiaların sosyal medyada yayılması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede şöyle denildi:
"Sosyal medyada paylaşılan ve bir sanatçının görsel ve sözlerine yer verilen kitapla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Sosyal medyadaki paylaşımda yer verilen söz konusu kitap, okullarımızda öğrencilerimize sunulan ders kitabı ve eğitim materyali değildir."

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