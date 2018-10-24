MEB'den mesleki eğitim kalitesinin iyileştirilmesi için önemli hamle

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2023 Eğitim Vizyonu'nu açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi için önemli bir proje başlattı. Proje kapsamında, ülke çapında 20 mesleki eğitim mükemmeliyet merkezinin kurulması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek verilmesi ve mesleki eğitimin tanıtılması ile ilgili önemli adımlar atılacak.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, mesleki ve teknik eğitimde mükemmeliyet merkezlerinin kurulması için çalışma başlatıldı.

Üç yılda tamamlanması planlanan proje kapsamında, mesleki ve teknik eğitim verilen en güçlü alanlarda 10 mükemmeliyet merkezi kurulacak, ekipman ve eğitim desteği sağlanacak. Projenin tamamlanması için ayrıca hibe yoluyla ilave 10 mükemmeliyet merkezinin daha aktif hale getirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla proje tamamlandığında mesleki ve teknik eğitim alanında 20 mükemmeliyet merkezi kurulmuş ve aktif hale getirilmiş olacak. Bu mükemmeliyet merkezlerinde öğrencilerin eğitimlerinde uygulamaya ağırlık verilecek, sektörün talep ettiği becerileri eğitim sürecinde kazanmaları sağlanacak.