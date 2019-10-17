MEB'den mesleki eğitim merkezlerinde verimliliği artıracak yeni materyaller

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimi daha fazla güçlendirmek için uzun soluklu bir proje daha yürüttüklerini ve çıktılarını aldıklarını belirterek, "Mesleki eğitim merkezlerimizdeki koordinatör öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimize yönelik yapılan işlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için ilk kez hazırladığımız el kitaplarını kullanıma sunduk." dedi.

Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için son bir yılda çok önemli adımlar attıklarını ve bu adımların sonuçlarını da görmeye başladıklarını belirtti.

"Mesleki ve teknik eğitimi daha fazla güçlendirmek için uzun soluklu bir proje daha yürüttük ve çıktılarını da aldık." diyen Selçuk, Bakanlık olarak mesleki eğitim merkezlerindeki eğitimin kalitesini artırmaya yönelik bu projeyi UNICEF ile yürüttüklerini anlattı.

Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Mesleki eğitim merkezlerimizdeki koordinatör öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimize yönelik yapılan işlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için ilk kez hazırladığımız el kitaplarını kullanıma sunduk. Ayrıca bu merkezlerimizdeki öğrencilerimize yönelik de psiko-sosyal destek modüllerini tamamladık. Bu süreçte tüm paydaşlarla çalıştaylar yapıldı, detaylı toplantılar organize edildi. Materyallerin hayırlı olmasını diliyorum."