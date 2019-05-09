HABER

MEB'den mesleki ve teknik eğitimde "kalite güvence sistemi" dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 09:23 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi en önemli önceliklerimizden birisi. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızın tamamı için kalite güvence sistemi kuruyoruz. Kalite güvencesi yönergesini de yayımladık" - "Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için okullarımıza destek vermek" - "Mesleki ve teknik eğitim kurumları yılda bir kez kendi öz değerlendirme raporunu hazırlayacak; beş yılda en az bir kez kurumsal dış değerlendirmeye tabi tutulacak" - "İlk uygulamayı sektörle yaptığımız işbirlikleri kapsamındaki proje okullarından başlatıyoruz" - "İyi uygulama örneklerinin tüm okullarımıza yaygınlaştırılması ile ilgili de çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz"

SELMA KASAP- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitim veren okulların tamamı için kalite güvence sisteminin kurulduğunu, konuya ilişkin yönergeyi de yayımladıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıkta mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalara son aylarda büyük hız verildiğini vurguladı.

Sektörle kurulan işbirliklerinde önemli bir döneme girildiğine işaret eden Selçuk, artık işbirliklerinde sektörün hem eğitim hem de yönetim süreçlerinde daha aktif katkı sunabildiğini ifade etti.

MEB olarak mesleki ve teknik eğitim kurumlarının kalitesine odaklanarak kalite güvence sisteminin kurulması için aylardır çalışma yürüttüklerini bildiren Selçuk, bu çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Ziya Selçuk, şöyle devam etti:

"Mesleki ve teknik eğitimde son zamanlarda çok önemli dönüşümler yaptık. Mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi en önemli önceliklerimizden birisi. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızın tamamı için kalite güvence sistemi kuruyoruz. MEB olarak mesleki ve teknik ortaöğretimde kalitenin sürekli artırılmasını ve mesleki ve teknik eğitim veren okullar arasındaki farkın iyileştirilmesini hedefliyoruz. Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için okullarımıza destek vermektir. Bu konuda ilk uygulamayı sektörle yaptığımız işbirlikleri kapsamındaki proje okullarından başlatıyoruz. Dış değerlendirme ekiplerinde işbirliği yaptığımız sektör temsilcileri de yer alabilecek. Kurumsal dış değerlendirmede başarılı okullarımızın görünürlüğünü artıracağız. İyi uygulama örneklerinin tüm okullarımıza yaygınlaştırılması ile ilgili de çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz."

- Kalite güvencesi yönergesi yayımlandı

Bakan Selçuk, mesleki ve teknik eğitim kurumları kalite güvencesi yönergesini de yayımladıklarını belirterek "Böylece MEB olarak, mesleki ve teknik eğitimle ilgili dönüşüme bir yenisini daha eklemiş olduk." dedi.

Kalite güvencesi yönergesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yılda bir kez kendi öz değerlendirme raporunu hazırlayacaklarını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Öz değerlendirme raporu her okulun kendi imkanları ve belirlenen temalarda hedeflerini, hedeflerine ulaşma süreçlerini, bu süreçleri nasıl iyileştirecekleri ve hedefler doğrultusunda yaptıklarını kanıta dayalı bir şekilde içerecek. Mesleki ve teknik eğitim kurumları beş yılda en az bir kez kurumsal dış değerlendirmeye tabi tutulacak. Yönergeye göre kurumsal dış değerlendirme ekibinde sektör temsilcileri de bulunabilecek."

PARTNERSadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...
Roma kökenli Isvea’dan antik Roma barajına destekRoma kökenli Isvea’dan antik Roma barajına destek
5 milyon çocuk “trafik dedektifi” oldu5 milyon çocuk “trafik dedektifi” oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kalite güvence sistemi meb Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Milli eğitim Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin merkezli 7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz?

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz?

Günlük burç yorumları 9 Mayıs Perşembe - Ay, Yengeç burcunda ilerliyor

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

14 yıldır süren gelenek! Bu köyden geçen herkese ücretsiz iftar veriliyor

14 yıldır süren gelenek! Bu köyden geçen herkes...

Dünyanın gözü Çanakkale'de! 2 gün sürecek

Dünyanın gözü Çanakkale'de! 2 gün sürecek

Adana'da korkunç gece! Otomobilini vermedi diye kafasına balta sapladı

Adana'da korkunç gece! Otomobilini vermedi diye...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.