SELMA KASAP- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitim veren okulların tamamı için kalite güvence sisteminin kurulduğunu, konuya ilişkin yönergeyi de yayımladıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıkta mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalara son aylarda büyük hız verildiğini vurguladı.

Sektörle kurulan işbirliklerinde önemli bir döneme girildiğine işaret eden Selçuk, artık işbirliklerinde sektörün hem eğitim hem de yönetim süreçlerinde daha aktif katkı sunabildiğini ifade etti.

MEB olarak mesleki ve teknik eğitim kurumlarının kalitesine odaklanarak kalite güvence sisteminin kurulması için aylardır çalışma yürüttüklerini bildiren Selçuk, bu çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Ziya Selçuk, şöyle devam etti:

"Mesleki ve teknik eğitimde son zamanlarda çok önemli dönüşümler yaptık. Mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi en önemli önceliklerimizden birisi. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızın tamamı için kalite güvence sistemi kuruyoruz. MEB olarak mesleki ve teknik ortaöğretimde kalitenin sürekli artırılmasını ve mesleki ve teknik eğitim veren okullar arasındaki farkın iyileştirilmesini hedefliyoruz. Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için okullarımıza destek vermektir. Bu konuda ilk uygulamayı sektörle yaptığımız işbirlikleri kapsamındaki proje okullarından başlatıyoruz. Dış değerlendirme ekiplerinde işbirliği yaptığımız sektör temsilcileri de yer alabilecek. Kurumsal dış değerlendirmede başarılı okullarımızın görünürlüğünü artıracağız. İyi uygulama örneklerinin tüm okullarımıza yaygınlaştırılması ile ilgili de çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz."