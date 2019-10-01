MEB'den öğretmen eğitimleri için iş birliği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ankara Üniversitesi arasında, öğretmenlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törende, "Öğretmen Yetiştirmede İş Birliği Protokolü"ne, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Bıkmaz imza attı.

Boyacı, törende yaptığı konuşmada, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri çerçevesinde eğitimdeki reformların hayata geçirilmesinde öğretmenler ve okul yöneticilerinin önemini vurguladı.

Tüm paydaşların eğitimin daha iyi noktalara gelmesi için katkı sunduğunu belirten Boyacı, bu çerçevede sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, uluslararası kurumlar ve üniversitelerle birçok iş birliği yaptıklarını dile getirdi.

Boyacı, öğretmenlerin mesleki gelişiminin iki kısımda ele alınabileceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin birinci bölümünde güncel gelişmeler, 21. yüzyıl becerileri, teknolojinin ulaştığı son olanaklar, yeni üretim yöntem ve teknikleri yer alıyor. Diğer tarafta da bilimsel bilgilere eşlik eden uygulama kısmı önem taşıyor. Amacımız zamanın ruhundaki çağdaş bilimsel bilgiyi, öğretmenlerimizin deneyimleriyle yeniden inşa etmek ve bu çerçevede mesleki gelişim programları açmak."