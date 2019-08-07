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MEB'den öğretmenler için kısa öykü yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 12:06 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Okullarımızdaki suskun kalemlerin sesini duyalım diye, Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenledik. Tüm öğretmenlerimin katılımını ve desteğini beklerim" - Öğretmenler, ilk kez düzenlenecek ve teması Anadolu olarak belirlenen kısa öykü yarışması için eserlerini yarından itibaren 30 Eylül'e kadar okul müdürlüklerine teslim edecek - İlk beş derecede yer alan eser sahipleri, Bakanlığın internet sitesinden 24 Kasım haftası içerisinde ilan edilecek ve aynı hafta içerisinde ödül töreni düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızdaki suskun kalemlerin sesini duyalım diye, Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenledik. Tüm öğretmenlerimin katılımını ve desteğini beklerim." ifadelerini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkça bu yıl öğretmenlere yönelik ilk kez düzenlenecek kısa öykü yarışmasına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "Okullarımızdaki suskun kalemlerin sesini duyalım diye, Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenledik. Tüm öğretmenlerimin katılımını ve desteğini beklerim." çağrısında bulundu.

Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında düzenlenecek Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışmasıyla Mehmet Akif Ersoy, Refik Halid Karay, Necip Fazıl Kısakürek, Halide Edip Adıvar, Gülten Dayıoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran, edebiyatın sesini okullardan yükselten öğretmen yazar geleneğinin devamının sağlanması, okullardaki suskun kalemlerin sesinin duyurulması amaçlanıyor.

- Teması "Anadolu" olarak belirlendi

Bu kapsamda 2019 Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması'nın teması "Anadolu" olarak belirlendi. Bu eksende yazılacak bütün öyküler yarışma kapsamında kabul edilecek.

Yarışmaya MEB'e bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenler katılabilecek. Eserin Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk milli eğitiminin genel amaçlarına uygun, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekiyor.

Başvuru sahipleri, en fazla bir eser ile yarışmaya katılacak. Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekiyor.

- Başvurular yarın başlayacak

Başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler, eserlerini, okul, kurum müdürlüklerine 8 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında teslim edecek. Okul müdürlükleri eserleri 2 Ekim'e kadar ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderecek ve il milli eğitim müdürlüklerinin il genelinde birinci eseri belirlemesi ve belirlediği eseri Bakanlığa göndermesi süreci 14-25 Ekim'de olacak.

Bakanlıkça jüri değerlendirmesi ve dereceye giren eserlerin ilan edilmesi 28 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İnceleme ve değerlendirme süreci bitiminden itibaren ilk beş derecede yer alan eser sahipleri, 24 Kasım haftası içerisinde "oygm.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve aynı hafta içerisinde ödül töreni düzenlenecek.

Yarışmada birinci olan eser 10 bin lira, ikinci 5 bin lira, üçüncü 2 bin 500 lira ile ödüllendirilecek. Ayrıca mansiyon ve jüri özel ödülü de biner lira olacak.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi ve başvuru formuna MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün internet adresinden ulaşılabilecek.

Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacak.

Yarışmada il birincisi olan öyküler de bir kitapta toplanacak.

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Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması

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