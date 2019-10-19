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MEB'den öğretmenlere etkinliklerle dolu ara tatil programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 11:36 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatil dönemi için öğretmenlere, öğrenci ve velilerin de katılımıyla sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırlandı - Bu kapsamda konser, tiyatro, halk oyunları gösterisi ile Dede Korkut, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi değerleri anlatan dramalar gibi etkinlikler düzenlenecek - Voleybol, basketbol, masa tenisi, futbol gibi spor müsabakalarına öğretmen, öğrenci ve velilerin de katılımı sağlanacak - Ara tatil döneminin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün içinde bulunduğu haftaya denk gelmesi dolayısıyla "Öğretmene Vefa" temasıyla, fark yaratan öğretmenlerle söyleşiler gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek

SELMA KASAP/AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatil döneminde öğretmenler için, öğrenci ve velilerin de katılımıyla sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırlandı.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırlanan programda, eğitim ve öğretimin niteliği ve verimliliğinin artırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması, yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca derslerin işlenişine ilişkin öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaları, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, öğrenci, veli ve çevre etkileşiminin artırılması amaçlanıyor.

- Bakan Selçuk, öğretmenlere canlı yayınla seslenecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki çalışma programının ilk günü olan 18 Kasım'da, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı yayınla öğretmenlere seslenecek.

Öğretmenler ilk gün, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kasım ara tatiline kadar geçen sürede gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetleri ile 2023 Eğitim Vizyonu kapsamındaki çalışmaları değerlendirecek.

Ayrıca, yazılım geliştirme ve zeka oyunları uygulamaları, müze, masal anlatıcılığı, halk oyunları, Türkçe'nin kullanımı ve diksiyon, kariyer rehberliği, okulda ilk yardım, çevre bilinci, robotik ve kodlama, teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi gibi konularda mesleki çalışma faaliyetlerinde bulunulabilecek.

- "Programa, öğrenci ve veliler de dahil olacak"

Öğretmenlerin bireysel, mesleki ve alan gelişimlerinin desteklenmesine yönelik etkinlik temelli uygulamaların yer aldığı programa, ilk kez öğrenci ve veliler de dahil edildi. Programda, öğretmenlerin, öğrenci ve veliler ile katılacağı sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere yer verildi.

Bu çerçevede konser, opera, halk oyunları, dans, resim ve heykel sergileri, Dede Korkut, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi değerlerin konu alındığı etkinlikler yapılacak. Ayrıca, voleybol, basketbol, masa tenisi, futbol gibi spor müsabakalarının olacağı programda şiir, hikaye, kompozisyon yarışmaları da düzenlenecek. Müsabakalara öğretmenlerin yanı sıra öğrenci ve velilerin de katılımı sağlanacak.

- "Öğretmene vefa" konusu işlenecek

Ara tatil döneminin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün içinde bulunduğu haftaya denk gelmesi nedeniyle "Öğretmene Vefa" temasıyla, fark yaratan öğretmenlerle söyleşi gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Şehit öğretmenler kabirleri başında anılacak, huzurevinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek.

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meb Milli eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

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