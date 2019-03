MEB’den ’Okul Profili Değerlendirme’ çalışması tanıtım toplantısı

’’Her okulun kendi imkanlarını geliştirmesini amaçlıyoruz’’

İzlenecek yeni yol haritasıyla tek tek her bir okulun kanıta dayalı verisinin ortaya koyularak, okulun kendisini nerede ve nasıl göreceğini izleyebilme imkanı olacağını vurgulayan Selçuk, amaçlarının rekabet değil, her okulun kendi imkanlarının geliştirilmesi olduğunu dile getirdi. Selçuk, bir okulla ilgili karar alacakları zaman kanıt temelli bir karar alma imkanı bulacaklarının altını çizerek, ’’Eğer bir yönetici sadece operasyonu yürütüp, günlük ileri sürdürüyorsa o bizim için idareci niteliğindedir. Yaptığı işleri nasıl daha iyi yaparım konusunda taktik geliştiriyorsa ve o işi daha kaliteli yapmaya gayret ediyorsa, o zaman bizim için yönetici babındadır. Eğer yeni stratejiler geliştirmeye çalışıyorsa ve yaptığı işi tümüyle yapılandırabiliyorsa o zaman bizim için okul lideridir. Meseleye asgari olarak yönetici katmanından başlamamız lazım ki, okulu nasıl daha iyileştirebilirim fikri güçlensin. Her okulun bireysel profili oluşturuluyor. Sonra bununla ilgili bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Bu değerlendirmeler sonucunda da okulun yıllık gelişim planı ortaya çıkıyor. Somut olarak gelişim planının alanı belirleniyor. Her bir okul lideri arkadaşımız kendi okulunun fotoğrafını çok net olarak görme imkanına kavuşuyor. Bu çerçevede yapılan iyi işler iyi örnekler havuzunda biriktiriliyor. Tüm okullar eş zamanlı olarak birbirini izleme ve iyi örnekleri takip etme imkanı buluyor. Bu arada destekleme kısmı devreye giriyor. Okulu iyileştirme ekipleri Ankara’da ve her ilde iyileştirme destekleme ekipleriyle bir okulun bir ihtiyacı olduğunda bunu nasıl sağlayacağız anlamında çalışmalar olacak. Okulun 1 yıl sonra yeni profili ortaya çıkacak. Bu yeni profile bağlı olarak bir okulun 1 yılda nereye geldiğini izleme imkanına sahip olacağız. Eğer bir yılın sonunda istediğimiz hedeflere ulaşamadıysak, niye ulaşamadığımızı değerlendirmemiz söz konusu. Okulun ikinci yılını da takip ediyoruz. Sonuçta bir okulla ilgili karar alacağımız zaman kanıt temelli bir karar alma imkanı bulacağız. Nerede eksik varsa oraya yöneleceğim.Kanıt temelli kararlar çok önemli ve bütünsel olarak da bunun okul gelişimini izleme platformu var. Tek tek her bir okulun kanıta dayalı verisinin ortaya koyularak, okulun kendisini nerede nasıl göreceğini izleyebilme imkanı var. Böyle bir şeye neden ihtiyaç duyuyoruz? Yaklaşım olarak asla bir karşılaştırma, rekabet ortamı oluşturma gibi bir bakış açımız yok. Her okulun kendi imkanlarını geliştirmesini amaçlıyoruz. Bu gelişmenin de bazı şartları var. Bu şartlar yerine gelmediğinde bu gelişme de söz konusu olmayacak. Bu imkanlar oluşursa bir okulda çocuğa vermeye çalıştığımız şeyin etkisini artırabiliriz’’ açıklamasında bulundu.