HABER

MEB'den okul yöneticilerine eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:36 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "9 bin müdür yardımcımız için Türkiye genelinde 17 merkezde yürüttüğümüz mesleki gelişim programımıza devam ediyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "9 bin müdür yardımcımız için Türkiye genelinde 17 merkezde yürüttüğümüz mesleki gelişim programımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde müdür yardımcılarına yönelik mesleki gelişim programının sürdüğünü bildirdi.

Programa destek verenlere teşekkür eden Bakan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"9 bin müdür yardımcımız için Türkiye genelinde 17 merkezde yürüttüğümüz mesleki gelişim programımıza devam ediyoruz. Okul yöneticilerimizle deneyimlerini paylaşan akademisyen, eğitimci ve bürokratlara, katılım gösteren meslektaşlarımıza teşekkürlerimle."

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında, Doğan Cüceloğlu, Selçuk Şirin, Kayhan Karlı ve Özgür Bolat gibi isimler seminer verecek.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Şehit yakınları ve gazilerin düğünleri ücretsiz yapılacakŞehit yakınları ve gazilerin düğünleri ücretsiz yapılacak
Erzurum’da yaban hayatı fotokapan ile görüntülendiErzurum’da yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meb mesleki gelişim programı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Milli eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da narkotim motorize ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Korkulu rüyaları oldu! Lakabı: Hayalet

Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor

Sona yaklaşılıyor! Havadan böyle görüntülendi

Günlük burç yorumları 31 Temmuz Çarşamba - Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Onlar narkotik timinin 'hayalet'leri!

Onlar narkotik timinin 'hayalet'leri!

Teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvalların içinden çıktı

Ağaçlar arasına gizlenmiş halde bulundu!

Çete liderinin pitbull cinsi köpeklerle koruduğu villaya polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.