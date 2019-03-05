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MEB’den okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemeye ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemenin detaylarını paylaşarak, söz konusu düzenlemenin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle uygulanacağını bildirdi.MEB’den okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemenin detaylarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, "69, 70, 71 aylık çocuklar: İlkokul 1.

Milli Eğitim Bakanlığı, okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemenin detaylarını paylaşarak, söz konusu düzenlemenin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle uygulanacağını bildirdi.
MEB’den okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemenin detaylarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, "69, 70, 71 aylık çocuklar: İlkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabilecektir. 66, 67, 68 aylık çocuklar: Okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir. Söz konusu düzenleme, 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılı itibariyle uygulanacaktır" denildi.

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