MEB’den okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemeye ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemenin detaylarını paylaşarak, söz konusu düzenlemenin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle uygulanacağını bildirdi.

MEB’den okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemenin detaylarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, "69, 70, 71 aylık çocuklar: İlkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabilecektir. 66, 67, 68 aylık çocuklar: Okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir. Söz konusu düzenleme, 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılı itibariyle uygulanacaktır" denildi.

