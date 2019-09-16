SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Türkiye'nin dört bir yanındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında döner sermaye kapsamında üretilen ürün ve hizmetlerin kataloğunun yer aldığı web portalı oluşturduklarını bildirdi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde üretilen ürünler ile sunulan hizmetlerin tümünün tek bir noktadan tanıtılması ve bu ürün ve hizmetlere ihtiyaç duyanların erişimlerinin kolaylaştırılması için bir süredir web portalı hazırlıkları yürüttüklerini ifade etti.

"Türkiye'nin dört bir yanındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında döner sermaye kapsamında üretilen ürünlerin kataloğuna erişim için web portalı oluşturduk." ifadesini kullanan Özer, portalın "http://mtedose.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldığını bildirdi.

Özer, şunları kaydetti:

"Ürün kataloğunda mesleki ve teknik eğitim kurumlarına bağlı döner sermaye işletmelerinde üretilen ürünler ve sunulan hizmetler belirli kategoriler altında özellikleri ve görselleriyle birlikte yer alıyor. Katalogda 13 ana kategoride ürünler sergileniyor ve 78 alt kategoride okul araç gereçlerinden giyim, ayakkabı ve aksesuarlara, oyuncak, hediyelik eşyadan yapı ve enerji sistemlerine kadar bin 752 ürün ile ilgili detaylı bilgiye erişilebiliyor."