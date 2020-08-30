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MEB'den olağanüstü dönemlerde uygulanacak eğitimdeki usullere ilişkin düzenleme

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.08.2020 15:08 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasları belirleyebilecek.

MEB'den olağanüstü dönemlerde uygulanacak eğitimdeki usullere ilişkin düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu kapsamda, ilgili yönetmeliğe "olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı bir madde eklendi.

Ek maddede, "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." ifadesi yer aldı.

AA

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