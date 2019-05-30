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MEB'den Osmanlı'dan günümüze mesleki eğitim tarihine yolculuk kitabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 09:37 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, Osmanlı'dan günümüze mesleki ve teknik eğitimde yaşanan gelişmeleri tarihsel sıra ve fotoğraflarla anlatan "Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Mesleki ve Teknik Eğitim Kitabı" yayımlandı - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yürütücüsü olduğu çalışmada Ahilik, Bacıyan-ı Rum, Lonca Teşkilatı, Gedik Sistemi ve Enderun Mektebi ile başlatılan tarih yolculuğu bugünün yeni eğitim modeli ile dikkati çeken mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile tamamlanıyor - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Bu eserin bir girizgah niteliğinde olduğunu ve ileride meslek tarihimize dair başka eserleri de ülkemize kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğimizi vurgulamak isteriz" - Kitabın ön sözünü kaleme alan Prof. Dr. Erhan Afyoncu: - "Kitapta, okulların tarihçeleri ve gelişimleriyle ilgili verilen kısa bilgiler fotoğraflarla pekiştirilerek okuyucular mesleki ve teknik eğitim tarihine doğru kısa süreli bir yolculuğa davet ediliyor"

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Osmanlı'dan günümüze mesleki ve teknik eğitimde yaşanan gelişmeleri tarihsel sıra ve fotoğraflarla anlatan "Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Mesleki ve Teknik Eğitim Kitabı" yayımlandı.

Kitapta Ahilik, Bacıyan-ı Rum, Lonca Teşkilatı, Gedik Sistemi ve Enderun Mektebi ile başlatılan tarih yolculuğu günümüzün yeni eğitim modeli ile dikkati çeken mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile tamamlanıyor.

MEB, yeni bir uygulama olarak Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi kapsamında, eğitimin farklı boyutları ile ilgili çalışma ve değerlendirme raporları yayımlamaya başladı. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi'nin beşincisinde "Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Mesleki ve Teknik Eğitim" ele alındı.

Çalışmada, Tanzimat'tan bugüne mesleki ve teknik eğitimle ilgili gelişim ve dönüşüm, eğitim kurumlarının fotoğrafları eşliğinde okuyucunun ilgisine sunuldu.

Eğitim kurumları ile ilgili kısa bilgilerin yer aldığı çalışma, Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim köklerinin ne kadar derinliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisinin beşinci yayını, Selvinaz Aydın ve Ülkü Özdemir tarafından hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kitap için kaleme aldığı takdim yazısında, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e mesleki ve teknik eğitim sürecinin, aslında ülke olarak çok iyi bir tecrübeye sahip olunduğunun adeta tezahürü olduğunu ifade etti.

Selçuk, "Raflarda kalan siyah beyaz fotoğrafların tozunu üflemekten ibaret olan işbu çalışmamız, maziden kalan meslek eğitimi deneyimimizi hatırlayıp atiyi şekillendirmek gayesi gütmektedir. Bu eserin bir girizgah niteliğinde olduğunu ve ileride meslek tarihimize dair başka eserleri de ülkemize kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğimizi vurgulamak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

- Mesleki eğitim tarihine yolculuk daveti

Çalışma için Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da ön söz yazdı.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e mesleki ve teknik eğitimin gelişimi hakkında bilgi veren Afyoncu, çalışmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu çalışmada, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e mesleki ve teknik eğitimin tarihi kökenlerinden hareketle günümüze kadar yaşanan gelişmeler, fotoğraflarla birlikte anlatılarak ortaya konulmaya çalışıldı. Kitapta yer alan okulların tarihi kökleri ve günümüzdeki durumları tarihi devamlılık anlayışı çerçevesinde sunuluyor. Okulların tarihçeleri ve gelişimleriyle ilgili verilen kısa bilgiler fotoğraflarla pekiştirilerek, okuyucular mesleki ve teknik eğitim tarihine doğru kısa süreli bir yolculuğa davet ediliyor. Ayrıca okulların tarihçeleri hazırlanırken literatürdeki konuyla ilgili araştırmalardan istifade edildi. Genelde eğitim tarihi, özelde ise mesleki ve teknik eğitim ile ilgili araştırmaların oldukça sınırlı sayıda olduğu göz önüne alındığında bu eserin alanda yapılacak yeni çalışmalara vesile olması temenni edilmektedir."

- "Malzemelerin toplanma süreci oldukça zahmetli geçti"

Çalışmanın yürütücüsü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede ise "Mesleki ve teknik eğitimde gelinen noktayı anlayabilmek için bu topraklarda ona dair neler yapıldı, hangi aşamalardan geçildi, her dönüşümün yaşandığı sosyoekonomik koşullar nelerdi bunların etraflıca ve derinliğine bilinmesini gerektiriyor." dedi.

Mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi ve kalitesinin artırılması için son aylarda çok önemli adımlar attıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Bu çalışma ile de yapılanları tarihsel bir bağlama oturtup tarihsel süreçle ilişkilendirmek istedik. Çalışma okuyucuları Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüze kadar fotoğraflar ve bilgilendirme notları eşliğinde uzun bir mesleki ve teknik eğitim tarihi yolculuğuna çıkartıyor. Çalışmada kullanılacak malzemelerin toplanma süreci oldukça zahmetli geçti. Eğitim kurumlarımızla ilgili fotoğrafları paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın yayımlanması ile birlikte Bakanlığımıza mutlaka hem düzeltme önerileri ve yeni ilaveler hem de yeni fotoğraflar gelecektir. Bu aşamada okuyucularımızdan elde edeceğimiz eleştirilerle bu çalışma sürekli iyileşecektir. Aylardır bu projeyi tamamlamak için büyük emek veren Selvinaz Aydın ve Ülkü Özdemir'e, çalışmanın redaksiyonunu gerçekleştiren Emine Eroğlu, İhsan Akşehirli ve Ahmet Vurgun'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışmayı inceleyen ve ön söz yazma teklifimizi kırmayan Erhan Afyoncu'ya özel şükranlarımı sunuyorum."

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