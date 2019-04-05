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MEB'den özel direksiyon derslerine yeni düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyeti bulunan ancak sürüş yeteneklerini geliştirmek isteyenlerin başvurduğu özel direksiyon derslerini yasal dayanağa kavuşturacak düzenlemeyi hayata geçirecek - Yönetmelik değişikliğiyle, ehliyet sahiplerinin özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına kaydolarak 4 saatlik "Trafik Adabı" dersiyle birlikte istediği kadar direksiyon uygulama eğitimi de alması sağlanacak - Düzenlemeyle, söz konusu eğitimlerin yetkin olmayan kişilerce "merdiven altı" verilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor - Sürücü kurslarının hizmet kalitelerinin artırılması amacıyla ilçe nüfusları dikkate alınarak belirlenecek kotaya göre kurs açılabilecek

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyeti olan ancak sürüş yeteneklerini geliştirmek isteyenlerin başvurduğu özel direksiyon derslerinin, yetkin olmayan kişilerce, "merdiven altı" verilmesinin önüne geçmek için yönetmelik değişikliği yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde kapsamlı bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Bakanlık, yeni düzenlemelerle 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda söz konusu kursların eğitim ve sınav standartlarının yükseltilerek kalitelerinin artırılmasını hedefliyor.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlıkları son aşamaya getirilen yönetmelik taslağıyla, özel direksiyon dersleri yasal dayanağa kavuşturulacak.

Düzenlemeyle, daha önce ehliyet almasına karşın trafiğe çıkmadığı için araç kullanamayan veya sürüş yeteneklerini geliştirmek isteyen vatandaşlar, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına kaydolarak 4 saatlik "Trafik Adabı" dersiyle birlikte istediği kadar direksiyon uygulama eğitimi de alabilecek.

Özel direksiyon eğitimlerinin kurslar bünyesinde kayıt altına alınması, sağlıklı bir denetim mekanizmasıyla takip edilmesini sağlayacak çalışmayla, derslerin "merdiven altı" olarak tanımlanan yapılaşmalar veya yetkin olmayan bireyler eliyle kaçak verilmesi engellenecek.

Böylelikle, vatandaşların ehil olmayan kişilerden aldıkları özel direksiyon dersleri sebebiyle yaşadıkları maddi ve manevi mağduriyetlere son verilmesi sağlanacak.

- Kota gelecek, kalite artacak

Bakanlıkça yönetmelikte yapılacak bir başka değişiklikle, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının açılışlarına "nüfus" kotası getirilmesi planlanıyor.

Buna göre, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının açılışları, özel ulaştırma hizmetleri, mesleki eğitim ve geliştirme kurslarında olduğu gibi, ilçe nüfusları ile orantılı hale getirecek.

Sağlıklı bir rekabet ortamında hizmet kalitesinin artırılması ve kurumsallaşma sağlamak amacıyla yapılacak düzenlemeyle her 50 binlik nüfusa 2 kurs açılması öngörülüyor.

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