MEB'den özel direksiyon derslerine yeni düzenleme

Düzenlemeyle, daha önce ehliyet almasına karşın trafiğe çıkmadığı için araç kullanamayan veya sürüş yeteneklerini geliştirmek isteyen vatandaşlar, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına kaydolarak 4 saatlik "Trafik Adabı" dersiyle birlikte istediği kadar direksiyon uygulama eğitimi de alabilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde kapsamlı bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Bakanlık, yeni düzenlemelerle 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda söz konusu kursların eğitim ve sınav standartlarının yükseltilerek kalitelerinin artırılmasını hedefliyor.

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyeti olan ancak sürüş yeteneklerini geliştirmek isteyenlerin başvurduğu özel direksiyon derslerinin, yetkin olmayan kişilerce, "merdiven altı" verilmesinin önüne geçmek için yönetmelik değişikliği yapılacak.

Özel direksiyon eğitimlerinin kurslar bünyesinde kayıt altına alınması, sağlıklı bir denetim mekanizmasıyla takip edilmesini sağlayacak çalışmayla, derslerin "merdiven altı" olarak tanımlanan yapılaşmalar veya yetkin olmayan bireyler eliyle kaçak verilmesi engellenecek.

Böylelikle, vatandaşların ehil olmayan kişilerden aldıkları özel direksiyon dersleri sebebiyle yaşadıkları maddi ve manevi mağduriyetlere son verilmesi sağlanacak.

- Kota gelecek, kalite artacak

Bakanlıkça yönetmelikte yapılacak bir başka değişiklikle, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının açılışlarına "nüfus" kotası getirilmesi planlanıyor.

Buna göre, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının açılışları, özel ulaştırma hizmetleri, mesleki eğitim ve geliştirme kurslarında olduğu gibi, ilçe nüfusları ile orantılı hale getirecek.

Sağlıklı bir rekabet ortamında hizmet kalitesinin artırılması ve kurumsallaşma sağlamak amacıyla yapılacak düzenlemeyle her 50 binlik nüfusa 2 kurs açılması öngörülüyor.

