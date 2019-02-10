MEB'den özel eğitim verecek öğretmenlere sertifikalı kurs

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel eğitim alanında ihtiyaç duyulan "uzman öğretici" açığını kapatmak amacıyla Türkiye genelinde yaklaşık 500 öğretmene, sertifika alarak istihdam edilmelerine olanak sağlayacak kurs programı düzenlendi.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, MEB Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğünce destek eğitimi uygulayan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki "uzman öğretici" ihtiyacını karşılamak üzere "Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu" gerçekleştirildi.
Ankara'da yaklaşık bir ay süren kurs programına, Türkiye genelinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan 487 öğretmen katıldı.
Eğitim sonrasında yapılacak sınavda başarılı olan sınıf öğretmenliği, okul öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı mezunu öğretmenler, verilecek sertifikayla, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile destek eğitimi uygulayan özel eğitim okullarında "uzman öğretici" unvanıyla görev yapabilecek.
Bakanlıkça alandaki mezun sayısı takip edilerek, ihtiyaç doğrultusunda bu kursların açılmasına devam edilecek.
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