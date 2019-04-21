BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel yetenekli öğrencilere uygulanacak eğitim ve yaklaşım konusunda öğretmenlere yol gösterici olması amacıyla "Özel Yetenekli Öğrencim Var" kitabı hazırlandı.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geçen yıl özel yetenekli çocuğu bulunan aileler için "Özel Yetenekli Çocuğum Var" kitabını basan Bakanlık, şimdi de özel yetenekli çocuklara eğitim veren öğretmenler için yeni bir adım attı.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve bir hafta önce basımı yapılan "Özel Yetenekli Öğrencim Var" kitabıyla öğretmenlerin bu alandaki tüm soru ve ihtiyaçlarına yanıt veriliyor.
Bu durumdaki çocukların özelliklerini, ihtiyaçlarını bilmeleri ve bu doğrultuda sınıf içi düzenlemeleri yapabilmeleri konusunda bilgilerin yer aldığı kitapta, özel yetenekli öğrencilerin özellikleri ve gelişimlerinden tanılanmasına, onlar için uygulanan farklı eğitim modellerinden rehberlik ve ailelerle iş birliğinin nasıl yapılacağına kadar geniş bir çerçevede yöntemler sunuluyor.
Kitapta ayrıca sınıf ortamında zenginleştirme ve farklılaştırmanın nasıl yapılabileceği, özel yeteneklilere yönelik davranış biçimleri konusunda da önerilerde bulunuluyor.
- "Öğretmenlerimize alan bilgisi kazandırmaya yönelik"
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel yetenekli öğrenciler için aileler, öğretmenler ve sınıf ortamlarının niteliğini geliştirmeye çok önem verdiklerini vurguladı.
Bu çerçevede geçen yıl hazırlanan ve bu yıl geliştirilerek güncellenen "Özel Yetenekli Çocuğum Var" kitabının aileler için el kitabı mahiyetinde olduğunu, ailelere bu kitapla çocuklarına davranış biçimleri konusunda önerilerde bulunulduğunu anlatan Bilgili, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özel Yetenekli Öğrencim Var kitabımız çok taze, bir hafta önce yayınlandı. Bu da öğretmenler için bir el kitabı olarak hazırlandı. Kitap, gerek bilim sanat merkezlerimizde gerek destek sınıflarımızdaki öğretmenlerimize bu konuda bir alan bilgisi kazandırmaya yönelik. Bu kitapları hem güncellemeye hem de bunların yenilerini çıkarmaya devam edeceğiz. Eğer özel yetenekli öğrencilerimizle ilgili nitelik geliştirme yönünde bir gayretimiz olacaksa ki bu ülke için olması gerekiyor, her alanı geliştirmemiz gerekir. Bunun için gayret ediyoruz."
Bilgili, kitapların içeriğine ilişkin, "Hem aile hem öğretmen açısından bir alan bilgisi kazandırma, özel yetenekli çocuklar, davranış ve tavırları nasıldır, onlara karşı nasıl bir davranış biçimi geliştirebiliriz, özel yetenekli bir öğrenciye nasıl eğitim yaptırabiliriz gibi sorulara yanıt veriliyor." bilgisini paylaştı.
Özel yetenekte alan bilgisinin önemine dikkati çeken Bilgili, el kitabı mahiyetindeki yayınların amacının da bu alan bilgisinin kazandırılması olduğunu kaydetti.
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