BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel yetenekli öğrencilere uygulanacak eğitim ve yaklaşım konusunda öğretmenlere yol gösterici olması amacıyla "Özel Yetenekli Öğrencim Var" kitabı hazırlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geçen yıl özel yetenekli çocuğu bulunan aileler için "Özel Yetenekli Çocuğum Var" kitabını basan Bakanlık, şimdi de özel yetenekli çocuklara eğitim veren öğretmenler için yeni bir adım attı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve bir hafta önce basımı yapılan "Özel Yetenekli Öğrencim Var" kitabıyla öğretmenlerin bu alandaki tüm soru ve ihtiyaçlarına yanıt veriliyor.

Bu durumdaki çocukların özelliklerini, ihtiyaçlarını bilmeleri ve bu doğrultuda sınıf içi düzenlemeleri yapabilmeleri konusunda bilgilerin yer aldığı kitapta, özel yetenekli öğrencilerin özellikleri ve gelişimlerinden tanılanmasına, onlar için uygulanan farklı eğitim modellerinden rehberlik ve ailelerle iş birliğinin nasıl yapılacağına kadar geniş bir çerçevede yöntemler sunuluyor.