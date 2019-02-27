Görüntülerde, Bakan Selçuk çocuklara "Bu atölyeler sizin çocuklar. Haydi yeteneklerinizi bu atölyelerde keşfedin. Düşünmek, tasarlamak, üretmek için. Açılmamış kanatların genişliği bilinmez. Açalım kanatlarını çocuklarımızın. Vakit gelmiştir." diye seslendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tasarım-Beceri Atölyeleri"nin (TBA) tanıtım videosu vasıtasıyla "Bu atölyeler sizin çocuklar. Haydi yeteneklerinizi bu atölyelerde keşfedin. Düşünmek, tasarlamak, üretmek için. Açılmamış kanatların genişliği bilinmez. Açalım kanatlarını çocuklarımızın. Vakit gelmiştir." mesajını paylaştı.

Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanan uygulama ile okullarda "sanat", "bilim", "spor", "kültür" ve "yaşam" başlıklarında, "ahşap ve metal" "görsel sanatlar", "müzik", "drama ve eleştirel düşünce", "tabiat ve hayvan bakımı", "yaşam becerileri", "açık hava sporları", "salon sporları", "FeTeMM (Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik)" ile "yazılım ve tasarım" alanlarında atölyeler kurulacak.

Katılımcı öğrenmeyi destekleyen bütüncül bir yaklaşım olarak tasarlanan atölyeler eğitimi gerçek hayatla ilişkilendirecek, teori ile pratiği birleştirecek. Atölyelerde çocuklar, hayata daha güçlü ve "çift kanatlı" bir şekilde hazırlanabilecek.

Atölyelerde kazanılan beceriler, öğrencilerin derslerde öğrendiklerini pekiştirecek ve kalıcı hale getirecek. Atölyelerde yapılan çalışmalar, öğretim programı ile ilişkilendirildiği ve çocuk öğrendiği şeyi yaparak yaşayarak pekiştirdiği için bilgi kalıcı hale gelecek ve nihayetinde çocuklar, bütün eğitim hayatı boyunca hızlandırılmış destekleme programlarına mecbur kalmayacak.