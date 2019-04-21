Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mesleki ve teknik eğitim alanında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulu uçak bakım merkezi myTECHNIC ile yapılan iş birliği sonucu, uçak hangarları ve bakım merkezlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdamı için yeni dönem başlatıldı.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliklerine bir yenisi eklendi. Bu kapsamda, uçak bakım alanında myTECHNIC ile kapsamlı iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, uçak hangarları ve bakım merkezlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdamına katkıda bulunmak amacıyla imzalandı.

Bu kapsamda, uçak bakım alanı öğretim programları ve eğitim materyalleri, yabancı dil ağırlıklı olarak sektördeki gelişmeler doğrultusunda hazırlanacak, güncellenecek ve alan öğretmenlerinin uluslararası sertifikalandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Protokolle, iş birliği kapsamındaki meslek lisesinin alan öğrencileri, myTECHNIC'te iş başında beceri eğitimi alacak ve staj imkanına kavuşacak, başarılı öğrencilere ise burs verilecek. Okul atölye ve laboratuvarları, yeni teknolojilere dayalı olarak donatılacak. Ayrıca mezunların, myTECHNIC'te istihdamlarına öncelik verilecek.