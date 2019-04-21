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MEB'den uçak bakımı sektörüne "nitelikli iş gücü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 13:18 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, mesleki ve teknik eğitim alanında, İstanbul'da kurulu uçak bakım merkezi myTECHNIC ile yapılan iş birliği sonucu, uçak hangarları ve bakım merkezlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdamı için yeni dönem başlatıldı - Yabancı dil ağırlıklı yeni müfredatla eğitim alacak öğrenciler, stajlarını myTECHNIC'te yapacak, ayrıca mezunların merkezde istihdamına öncelik verilecek - Şirket tarafından, uçak bakım alanındaki öğretmenlere yönelik iş başı ve mesleki gelişim eğitimleri düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mesleki ve teknik eğitim alanında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulu uçak bakım merkezi myTECHNIC ile yapılan iş birliği sonucu, uçak hangarları ve bakım merkezlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdamı için yeni dönem başlatıldı.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliklerine bir yenisi eklendi. Bu kapsamda, uçak bakım alanında myTECHNIC ile kapsamlı iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, uçak hangarları ve bakım merkezlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdamına katkıda bulunmak amacıyla imzalandı.

Bu kapsamda, uçak bakım alanı öğretim programları ve eğitim materyalleri, yabancı dil ağırlıklı olarak sektördeki gelişmeler doğrultusunda hazırlanacak, güncellenecek ve alan öğretmenlerinin uluslararası sertifikalandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Protokolle, iş birliği kapsamındaki meslek lisesinin alan öğrencileri, myTECHNIC'te iş başında beceri eğitimi alacak ve staj imkanına kavuşacak, başarılı öğrencilere ise burs verilecek. Okul atölye ve laboratuvarları, yeni teknolojilere dayalı olarak donatılacak. Ayrıca mezunların, myTECHNIC'te istihdamlarına öncelik verilecek.

- Uçak bakım alan öğretmenlerinin tamamına ücretsiz eğitim

Ayrıca protokol kapsamında, şirket tarafından, tüm uçak bakım alan öğretmenlerine yönelik iş başı ve mesleki gelişim eğitimleri düzenlenecek.

Bu çerçevede ilk adım atılarak Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında yapılan toplantıda, eğitimin süresi, içeriği ve kapsamına son şekli verildi.

Buna göre, myTECHNIC koordinasyonunda Kapadokya Üniversitesince 17 Haziran-12 Temmuz 2019'da, uçak bakım alanında görev yapan 97 öğretmenin tamamına 17 günlük ve 102 saatlik ücretsiz eğitim programı uygulanacak.

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meb Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer Milli eğitim Bakanlığı

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