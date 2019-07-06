HABER

MEB'den veliler için "yaz söyleşileri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesaplarından, veliler ve eğitimcilerin verimli bir yaz tatili geçirmeleri amacıyla alanında uzman isimlerle anne-babalık deneyimleri hakkında yapılan "yaz söyleşileri" yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sosyal medya hesaplarından, veliler ve eğitimcilerin verimli bir yaz tatili geçirmeleri amacıyla alanında uzman isimlerle anne-babalık deneyimleri hakkında yapılan "yaz söyleşileri" yayınlandı.

MEB tarafından veliler ve eğitimcilerin yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla alanında uzman isimlerle anne-babalık deneyimleri hakkında söyleşiler yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından "#MEBYazSöyleşileri" etiketiyle yayınlanmaya başlayan videoların ilk bölümüne masalcı Judith Liberman, psikiyatrist Kemal Sayar, edebiyatçı Enis Batur, akademisyen Mim Kemal Öke ve iş kadını Nurten Öztürk katıldı.

Konuk isimler, çocukluk serüvenleri ve anne babalık hallerini anlattığı söyleşilerde, toplumda değişen çocukluk ve anne babalık, aile, teknoloji ve kitaplar gibi konularda da konuştu.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
80 yıldır bakkal işletiyor80 yıldır bakkal işletiyor
Eski vekil dedesinin vasiyetini yerine getirip cami yaptırdıEski vekil dedesinin vasiyetini yerine getirip cami yaptırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meb Milli eğitim Bakanlığı söyleşi Yaz Tatili

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir ayda 8 hırsızlık yaptılar! Aralarında 13 yaşında çocuk da var

Bir ayda 8 hırsızlık! Aralarında 13 yaşında çocuk da var

Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini kayıtsızca izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

İç çamaşırına saklamıştı! Hastanelik oldu

İç çamaşırına saklamıştı! Hastanelik oldu

TSK'dan 2138 personel ihraç edildi, 176 emekli askerin rütbeleri alındı

İşte OHAL sonrası ihraç edilen personel sayısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.