Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öncülüğünde eğitimde niteliği ve verimliliği artırmak, ebeveynleri çocuklarının okula uyum sürecine ilişkin bilgilendirmek ve desteklemek için hazırlanan "Çocuğum Okula Başlıyor" isimli kitapçık velilere dağıtılmaya başlandı.

Kitapçıkta veliler için önsöz kaleme alan Selçuk, "Bugün hep birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu, en değerli varlıklarımızın, yani çocuklarımızın eğitim yolculuğudur. Çocuklarımızın bu yolculuğunda elbette siz değerli velilerimizle birlikte olacağız. Bu uzun yolda, sizlerin varlığı bizi daha güçlü kılacaktır." ifadelerini kullandı.

Selçuk, eğitim yolunda atacakları her adımın veliler sayesinde daha sağlam ve güvenli olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yılmadan, bıkmadan, özverili bir şekilde önümüze çıkan zorlukları hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Unutmamalısınız ki ülkemiz, toplumumuz ve geleceğimiz için birlikte yapacak çok işimiz var. Bunlardan en önemlisi geleceğimizin umudu, biricik yavrularımızın eğitimi meselesidir.