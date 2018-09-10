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MEB'den velilere "Çocuğum Okula Başlıyor" kitapçığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 16:31 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öncülüğünde eğitimde niteliği ve verimliliği artırmak, ebeveynleri çocuklarının okula uyum sürecine ilişkin bilgilendirmek ve desteklemek için hazırlanan "Çocuğum Okula Başlıyor" isimli kitapçık velilere dağıtılmaya başlandı - Kitapçığın önsüzünde velilere seslenen Bakan Ziya Selçuk: "Her çocuk bir bireydir ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri vardır. Bize düşen görev, onların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamaktır. Gelin, çocuklarımızın eğitim yolculuğuna küçük dokunuşlarla yön verelim, onlara varlığımızı daima hissettirelim ve güzel bir gelecek inşa edelim"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öncülüğünde eğitimde niteliği ve verimliliği artırmak, ebeveynleri çocuklarının okula uyum sürecine ilişkin bilgilendirmek ve desteklemek için hazırlanan "Çocuğum Okula Başlıyor" isimli kitapçık velilere dağıtılmaya başlandı.

Kitapçıkta veliler için önsöz kaleme alan Selçuk, "Bugün hep birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu, en değerli varlıklarımızın, yani çocuklarımızın eğitim yolculuğudur. Çocuklarımızın bu yolculuğunda elbette siz değerli velilerimizle birlikte olacağız. Bu uzun yolda, sizlerin varlığı bizi daha güçlü kılacaktır." ifadelerini kullandı.

Selçuk, eğitim yolunda atacakları her adımın veliler sayesinde daha sağlam ve güvenli olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yılmadan, bıkmadan, özverili bir şekilde önümüze çıkan zorlukları hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Unutmamalısınız ki ülkemiz, toplumumuz ve geleceğimiz için birlikte yapacak çok işimiz var. Bunlardan en önemlisi geleceğimizin umudu, biricik yavrularımızın eğitimi meselesidir.

Çocuklarımızı, bizlerin geçmişte yapamadıklarını yapacak, başaramadıklarını başaracak 'gizli bahçelerimiz' olarak görmeyelim. Onlara bir yer gösterelim, kendi bahçelerini kursunlar, kendi fidanlarını, çiçeklerini diksinler, yeşertip büyütsünler. Zaman zaman neyi, nasıl yapacakları konusunda onlara yol gösterelim ancak onların yerine geçmeyelim. Her çocuk bir bireydir ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri vardır. Bize düşen görev, onların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamaktır. Gelin, çocuklarımızın eğitim yolculuğuna küçük dokunuşlarla yön verelim, onlara varlığımızı daima hissettirelim ve güzel bir gelecek inşa edelim. Bunları, geçmişe takılıp kalmadan ama geleceğin kaygısıyla bugünü de yitirmeden yapalım. Çocuklarımızla yaşadığımız anın, şimdinin paha biçilemez olduğunu göz ardı etmeyelim."

- "Eğitimi sadece okul çatısı altındaki süreç olarak görmemeliyiz"

Eğitimin, sadece okul çatısı altında yürütülen bir dönem olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden Selçuk, eğitimin hayatın her alanını kapsayan ve kucaklayan bir süreç olduğunu vurguladı.

Selçuk, velilerin çocuklarına, evin, sokağın, çarşının, doğanın da eğitimin bir parçası olduğunu göstermeleri ve bu bilinçle hareket etmeleri gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece akademik başarıyı önceleyen, diğer her şeyi değersizleştiren bir anlayıştan sıyrılmamız gerekmektedir. Bizim bütün çabamız çocuklarımızın iyi bir eğitim alması içindir. Onları okuyan, araştıran, düşünen, sorgulayan, yenilikçi, bilim ve teknolojiyi etkili kullanabilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, evrensel insani değerleri tam olarak içselleştirmiş, kendine güvenen, ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek en önemli hedeflerimiz olmalıdır. Her çocuk gelecekteki güzel günlerin başlangıcıdır. Ülkemizi ve çocuklarımızı güzel yarınlara taşıyacak en önemli etkenlerden birinin de sizler olduğunuzu bilmenizi istiyoruz. Sizlerin, eğitim yolculuğunda bizi ve çocuklarımızı yalnız bırakmayacağınızı umuyor ve sizleri saygıyla selamlıyorum."

- Kitapçığa birçok öğretmen ve akademisyen katkı sağladı

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Prof. Dr. Haluk Yavuzer ve Prof. Dr. Acar Baltaş'ın da katkıda bulunduğu kitapçık öğretmen ve akademisyenler tarafından hazırlandı.

Okula yeni başlayan çocukların ebeveynlerini temel konularda bilgilendirmek ve olası ortak merak unsurlarına yönelik ebeveynlere yol haritası sunarak işlevsel müdahale yaklaşımlarını güçlendirmek amacıyla hazırlanan kitapçıkta "Çocuğumu Tanıyorum", "Okula Başlarken", "Okula Uyum", "Okuldan Eve-Evden Okula Ebeveyn Tutumları" ve "Destek Kaynaklarım" başlıklı konular yer aldı.

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