SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin yaz tatili boyunca aileleriyle yapabilecekleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri içeren tavsiye listesi oluşturuldu. Yaz tatili boyunca yapılabilecek 73 farklı etkinliğe yer verilen ve okul öncesi, ilkokul ile ortaokul öğrencilerine yarın karneyle dağıtılacak "Çocuklarınızla yapabileceğiniz yaz etkinlikleri" başlıklı tavsiye listesinde, "Güzel bir yaz tatili çocuklarımızı bekliyor, sizin tatil planlarınıza ek olarak bizim de bazı önerilerimiz var. İşaretlediğiniz her etkinliğin, yavrularımızın çocukluk anılarına unutulmaz güzellikler katması dileğiyle... İyi tatiller." notuna yer verildi. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince, listeye ilişkin yapılan açıklamada, anne karnında başlayıp yaşamın sonuna kadar devam eden bir süreç olan eğitimin, hapsolduğu sınıflardan çıkartılıp ait bulunduğu yere eve, bahçeye, sokağa, doğaya, kente kısacası hayatın içine çıkartılması gerektiği belirtildi. Açıklamada, çocukluğun sınavlara değil, hayata hazırlanılan bir dönem olduğunun bilinciyle çocuklar için çeşitli yaz etkinlikleri hazırlandığı aktarıldı.

Bu etkinliklerle, çocukların ürün ortaya koydukça, dünyayı ve kendisini tanıdıkça kendini yetenekli ve değerli hissedeceğine, başkalarıyla değil kendisiyle yarışmaya başlayacağına işaret edildi. Anne ve babaya çocuğun eğitmeni veya ders danışmanı değil bir anne ve bir baba oldukları hatırlatılan açıklamada, etkinlik tavsiyelerinin, koşuşturma içerisindeki anne ile babaların çocuklarıyla telaşsız ve sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlayarak ebeveynlerin de stresini azaltıp çocuklarıyla bağlarını pekiştireceği vurgulandı. Açıklamada, tavsiyelerin çocukların hayatı ekrandan izlemeyi bırakıp yaşamın içine girmelerini ve hayatlarını yaşamalarını sağlayacakları bildirilerek, şunlar kaydedildi: "Bu etkinliklerle çocuklarımız ürettikleriyle kapasitelerinin farkına varsınlar, başarının kendi çabalarıyla mümkün olabileceğini öğrensinler diye bir çiçek dikip büyütmesini, bir yemek yapmasını istedik. Yaptıklarının bir sonucu olduğunun ve ortaya çıkanda pay sahibi olduklarının farkına varsınlar diye reçel yapmalarını, takı tasarlamalarını istedik. Yaratıcı ve sanatsal yönlerini ortaya çıkarmaları için hikaye yazmalarını, resim yapmalarını istedik. Kendilerini ifade ederek sosyal iletişim sağlamaları için röportaj yapmalarını, aile büyüklerini ziyaret etmelerini istedik. Problem çözme becerilerini geliştirmeleri için ilk yardım detayı öğrenmeyi, düğme ve sökük dikmeyi, doğada yön bulmayı öğrenmelerini istedik. Kendini ve yaşadığı dünyayı tanıması için doğa yürüyüşü yapmayı, kitap okumayı, kuşları gözlemlemeyi önerdik. Fiziksel gelişimleri için top oynamalarını, tepeye tırmanmalarını istedik. Farklılıklar karşısında hoşgörülü olmaları için başka dillerde selamlaşmayı ve teşekkür etmeyi öğrenmelerini istedik. "

MEB'in yaz tatili etkinlik listesi değerlendirmesinde, "Çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yaparak, yaşayarak öğrenmesi ile bilişsel, duyuşsal ve fiziksel gelişimleri uzun yaz tatilinde de desteklenecektir. İlgi alanlarına zaman ayırabilen, aileleriyle ve arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçiren, doğayla buluşan, spor yapan, sağlıklı beslenen, sanatsal faaliyetlere katılan çocuklarımızın ruhen ve bedenen dinlenmiş olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılına mutlu bir başlangıç yapabilmeleri en büyük ve güzel amacımızdır." ifadesine yer verildi. - Listede yararlı pek çok tavsiye bulunuyor Bakanlığın listesinde velilere çocuklarının doğayı yakından tanımalarını, bir tohumun filizlenmesine tanık olmalarını, bir ağaç dikmenin, sokak hayvanlarına su vermenin, birlikte uçurtma uçurmanın, bisiklete binmenin mutluluğunu yaşamalarını sağlayacak önerileri dikkati çekiyor. Çocukların gündelik hayattaki yemek yapmak, düğme ve sökük dikmek gibi basit kişisel ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayabilme becerilerinin de öğretilmesinin tavsiye edildiği listede, ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin de bu yaz birlikte yaşanmasının yararlı olacağı ifade ediliyor.