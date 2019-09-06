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MEB’den yeni okul zili ve çocuk şarkısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2019 13:24 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim kurumları için yeni bir okul zili ve çocuk şarkısı hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim kurumları için yeni bir okul zili ve çocuk şarkısı hazırladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda teneffüs ve ders zillerinde bir dil birliği bulunmadığını belirterek, bu yıl ilki gerçekleştirilen uygulama ile çocuğa uygun içerik üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim kurumları için yeni bir okul zili ve çocuk şarkısı hazırladı. Yeni okul zilinin tanıtımını Nevşehir’de Uçhisar Haydar Çankaya İlkokulunda uyum eğitimindeki öğrencilere sürpriz ziyareti sırasında yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda ders giriş ve çıkışlarında çalınan teneffüs ve ders zillerinde bir dil birliğinin bulunmadığını, zillerin süre, ritim, içerik, çocuğa uygunluk açılarından değerlendirilmeden çalındığını, bu yıl ilki gerçekleştirilen uygulama ile çocuğa uygun, çocuğa hitap eden içerik üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bakan Selçuk, konuşmasında şunları söyledi:
"Bir okul zilini çocuklar, okulda bulundukları süre içerisinde defalarca duyuyor. Kitaplarda ne okudukları kadar ne duydukları da bizim için önemli. Bizde müfredat sadece ders kitabı olarak algılanıyor. Oysa çocuğun duyduğu ders zili, teneffüste dinlediği şarkı, duvarda gördüğü pano içeriği, oynadığı oyun da müfredatın bir parçasıdır. Bu bakış açısıyla baktığınızda her alanda bir içerik düzenlemesine gidiyor, hazırladığımız tüm içeriklerde ‘çocuğu’ esas alıyoruz. İçeriklerin genelinde ortak bir dil kullanmak ve ülke genelinde aynı yaş grubu çocuklarda dil ve duygu bütünlüğü sağlamak istiyoruz. Bir okul zilini çocuklar, okulda bulundukları süre içerisinde defalarca duyuyor. Kitaplarda ne okudukları kadar, ne duydukları da bizim için önemli. Teneffüslerde bazı okullarda şarkı yayını yapılıyor. Bu çocuğun hareketini artırmak ve duygu dünyasına hitap etmek için önemli bir fırsat. Ancak bu şarkının çocuğa ne dediği de önemli. İstedik ki çocuklarımız kendilerini bulabilecekleri, birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, çocuğa uygun bir müzik eşliğinde teneffüslerini geçirsinler."
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Milli Eğitim Bakanlığına ‘Ben Çocuğum’ isimli bir çocuk şarkısı armağan eden sanatçı Nil Karaibrahimgil ve yazar Şermin Yaşar’ın yeni eğitim öğretim yılı için yine gönüllü olarak hazırladığı ve ilköğretim öğrencilerine armağan ettiği okul zili ve çocuk şarkısının sözleri şöyle:
"Aç kapıyı, bekle bizi
Hep beraber gelen biziz
Kol kolayız el eleyiz
Yoldayız biz, gelecek biziz
Soran biziz, bulan biziz
Soru biziz, cevap biziz
Merak edip araştıran
Dünyaları keşfedeniz
Aç kapıyı, bekle bizi
Hep beraber gelen biziz
Kol kolayız el eleyiz
Yoldayız biz, gelecek biziz
Oyun biziz, müzik biziz
Koşan biziz, duran biziz
Yürekteki rengi bulup
Hep yeniden resmederiz
Aç kapıyı, bekle bizi
Hep beraber gelen biziz
Kol kolayız el eleyiz
Yoldayız biz, gelecek biziz
Tohum biziz, toprak biziz
Güneş biziz, yağmur biziz
Büyüyüp göklere uzanırken
Çiçeklenip açan biziz
Yarınlarsa hep baktığın
Bir umutsa aradığın
O da biziz, o da biziz...”

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