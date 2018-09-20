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MEB'den yetenekli öğrenciye liselere yerleştirmede ikinci şans

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 14:24 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca 10'uncu sınıfa geçen ve özel yeteneği bulunan öğrencilere güzel sanatlar ile spor lisesilerine geçişlerde ikinci bir hak tanındı - Buna göre, Bakanlıkça bu yıl ilk defa, özel yeteneği olduğunu düşünen öğrenciler için sanat ve spor liselerinin boş kontenjanlarına geçmek amacıyla eylül ve ekim aylarının son haftasında özel yetenek sınavları yapılacak

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 10'uncu sınıfa geçen ve özel yeteneği olan öğrencilere güzel sanatlar ile spor liselerine geçişlerde ikinci hak tanındı.

Buna göre, Bakanlıkça bu yıl ilk defa, özel bir yeteneğe sahip olduğunu düşünen öğrencilerin, sanat ve spor liselerinin boş kontenjanlarına yerleştirilmeleri amacıyla eylül ve ekim aylarının son haftasında özel yetenek sınavları düzenlenecek.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakanlığa bağlı 82 güzel sanatlar lisesi ile 74 spor lisesi bulunuyor.

Bakanlık bu yıl ilk kez sanat ve spor alanlarında yeteneği olduğunu düşünen ancak başka bir lise türüne kaydolmuş öğrenciler için yeni bir düzenleme yaptı.

Bu kapsamda, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı ve projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarında bulunan boş kontenjanlara diğer liselerin 9'uncu sınıflarından eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavları ile öğrenci nakil ve geçişleri yapılacak.

Öte yandan Bakanlık, bu yıl 10'uncu sınıfa geçen lise öğrencileri arasından özel yetenekli olanlar için de sanat ve spor liselerine geçiş hakkı sağladı.

Buna göre, diğer liselerin 10'uncu sınıflarından bu okullara gelmek isteyen öğrenciler, boş kontenjan bulunması halinde eylül ve ekim aylarının son haftasında yetenek sınavlarına alınacak.

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meb Milli eğitim Bakanlığı

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