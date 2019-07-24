Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yıldırım, "Hem kendi öğrencilerimize hem de dışarıdan gelen üniversite adaylarına YKS tercihlerinde yardımcı oluyoruz. Burada adaylara bölümlerle ilgili bilgilendirmede, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ardından adaylarımız sistem üzerinden kendileri tercihlerini yapıyorlar. Biz bir danışmanlık hizmeti veriyoruz." dedi.

- "Üniversite adayları tercih sürecinde acele etmemeli"

Öğrencilerin tercih sürecinde kararsızlık yaşayabildiğine işaret eden Yıldırım, "Üniversite adayları, tercih sürecinde acele etmemeli. Detaylı araştırmaları, bilgi almaları çok önemli çünkü sadece bir meslek değil bir yaşam biçimi seçiyorlar. Önemli bir karar. Adaylarımız bütün bir yıl emek verdiler, sınava hazırlandılar. Sınav puanını yorumlamak da o kadar önemli. Stratejik bir haftadayız. Çok önemli bir karar verecekler. Bu nedenle acele etmelerini istemiyoruz." uyarılarında bulundu.

Yükseköğretim Kurulunun Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) sitesinden üniversiteler ve sıralamalarla ilgili her türlü bilgiye ulaşma imkanının bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, veliler için tavsiyelerini şöyle sıraladı:

"Velilerimiz için de elbette biraz stresli bir dönem bu. Çocukları için en iyisinin olmasını istiyorlar. Fakat tavsiyeler bazen fazla baskıya dönüşebiliyor. Velilerimizden tek bir şey rica ediyoruz; fikir, bilgi versinler ama son kararı adaya bıraksınlar. Biz yetişkinler zamanında kendi ulaşamadığımız hedeflere çocuklarımızı yönlendirme eğiliminde olabiliyoruz. Çocukların ilgi ve yetenekleriyle velilerin istekleri arasında bir çatışma olabiliyor. Son kararı çocuğa bırakmak gerekiyor. Aile içerisinde üniversite eğitimiyle ilgili ekonomik unsurlar için ortak karar verilebilir ama hangi bölümün okunacağı ile ilgili son kararı adayın vermesi gerekiyor."