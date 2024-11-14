MEBİ nedir? MEBİ ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Hem yüksek öğretim kurumlarında hem de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren okullarda okuyan öğrenciler çeşitli şartlara bağlı olarak birçok imkandan faydalanma hakkına sahiptir. Bu imkanlar uygun kişiler tarafından başvuru yapılarak ya da resmî kurum ve kuruluşlara ait site ya da uygulamalara üye olunarak kullanılabilir.

MEBİ nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulamalardan biri olan MEBİ bir bireysel öğrenme platformudur. Platformda öğrencilerin yetenekleri, deneyimleri ve bilgi birikimleri dikkate alınır.

Bakanlık tarafından geliştirilen resmî bir platform olan MEBi lise düzeyinde öğrenci olan kişiler için bir yapay zekâ platformu olma özelliğine sahiptir. Öğrencilere birçok yararı bulunur.

MEBİ ne işe yarar?

MEBİ giriş yapılarak kullanılan resmî platformlardan biridir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren okullarda kayıtlı bulunan öğrencilerin sınav hedeflerine ulaşabilmelerini kolaylaştırmayı hedefler.

Son derece geniş bir video havuzu bulunan MEBİ platformu soru bankası, rehberlik videoları, konu özetleri gibi çeşitli imkanlar sunduğu öğrencilerin bireysel bir öğrenme deneyimi kazanmasını amaçlar.

MEBİ nasıl kullanılır?

Teknolojinin gelişmesinin bir sonucu olarak hayata geçen yapay zekâdan olabilecek en faydalı şekilde yararlanmak için geliştirilen uygulamalardan biri de MEBİ platformudur. Milli Eğitim Bakanlığı lise öğrencileri için bu yapay zekâ platformunu oluşturmuştur.

MEBİ platformunu kullanmak da son derece basittir. Bu platform 6 modülden oluşur. Bu MEBİ modülleri şunlardır:

Okul Dersleri

YKS hazırlık

Deneme/Yazılıya hazırlanıyorum

Çalışma planı

Rehberlik

Raporlama

Modülleri kullanabilmek için platformdaki KANKA uygulamasından yardım alınabilmektedir.

MEBİ'yi kimler kullanabilir?

Teknolojinin ve yapay zekânın en verimli kullanıldığı uygulamalardan biri olan MEBİ platformu Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir hizmetidir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren her kurumdan lise öğrencileri bu platformu kullanabilir.

Milli Eğitim’e bağlı olan okullarda öğrenimleri devam eden lise seviyesindeki öğrenciler, mezun olan öğrenciler, veliler, öğretmenler bu platforma e-Devlet üzerinden ya da direkt olarak ulaşabilirler.

MEBİ'de neler var?

Son derece zengin bir içeriğe sahip olan MEBİ platformunda birçok alanda öğrenciye faydalı olacak kısım bulunur. Bunlardan bazıları şunlardır: