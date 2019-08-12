"11. ve 12. sınıf öğrencilerimizin, hedefledikleri üniversite tercihlerine ulaşabilmeleri noktasında, kişiye özel çalışma programı oluşturan ve eksiklerini belirleyerek onlara tavsiyede bulunan 'akıllı öneri' özellikli bir sistem geliştiriyoruz. Bu uygulamayı EBA üzerinden yeni dönemde hizmete açmayı planlıyoruz. Söz konusu sistemden sadece öğrenciler değil ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimiz de faydalanabilecek."

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, EBA'daki mevcut içeriklere ek olarak, öğretmenlerin etkileşimli tahtalar ile kullanabileceği içeriklerin de yer alacağını anlatan Selçuk şunları kaydetti:

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci ve öğretmenler için ders içeriklerinin sunulduğu EBA üzerinden 2019-2020 eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek yeni hizmetler hakkında bilgi verdi.

Daha önce tüm zorunlu ve seçmeli derslerin müfredatlarının "e-okul" sisteminden EBA'ya entegre edildiğini anımsatan Selçuk; video, animasyon, simülasyon, kitaplar, uygulamalar, soru ve sınavlar gibi tüm ders içeriklerinin, kullanıcı öğretmense branşına, öğrenci ise sınıf ve okul düzeyine göre sunulacağını, böylelikle içeriklere erişimin kolaylaştırılacağını aktardı.

- EBA'da "bireysel" platform oluşturulacak

Bakan Selçuk, EBA'nın kütüphane alanında, ders kazanımları ile eşleşmeyen fakat öğrenci ve öğretmenlere yararlı içeriklerin de yer alacağını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"EBA üzerinden yeni dönemde kişiselleştirme konusunda da çalışmalar yürüteceğiz. Öğrencilerimiz için kendi performanslarını izleyebilecekleri, yazılı tarihlerini takviminden takip edebilecekleri, eksik oldukları ders konularına ilişkin içeriklerden yararlanabilecekleri, bireyselleştirmeye imkan tanıyan yeni bir platform oluşturulacak. Öncelikli olarak kendi derslerini görebilecek öğrencilerimiz, buradan isterlerse tüm okul türlerine ait derslere de ulaşabilecek."