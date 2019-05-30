Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile hayata geçirdikleri "Anadolu Masalları Projesi"nin tanıtımını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda gerçekleştirilen Anadolu Masalları Resim Sergisi ve Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Selçuk, milli değerlerin hayata geçirilmesi ve çocuklarla buluşturulmasının vazifeleri olduğunu söyledi. Selçuk, "Bu vazifemizi yerine getirebilirsek sadece şikayet ettiğimiz bir durum içerisinde değil, çocuklara örnek olduğumuz, onlar için bir rol model ortaya koyduğumuz bir gayretin içinde olabileceğiz." dedi.

"Masalların eğitim sistemi için anahtar bir rol oynadığını" vurgulayan Selçuk, Türk masallarının dışında başka ülkelerin masallarını da bir araya getiren bir çalışma yapıldığını söyledi. Bakan Selçuk, projeyle ilgili şunları kaydetti:

"Güzel sanatlar liselerindeki çocuklarımızın rehberliğinde ata yadigarı bu masallara paletleri ve fırçalarıyla ruh veren öğretmenlerimiz var. Hazırlanan masalların dijital ortamlara taşınması, bazı sinema eserlerine mevzu olması, bir takım çizgi filmlerle tekrar buluşturulması gibi devam çalışmaları noktasında da gayretlerimiz olacak. Bu şekilde biz bu topraklarla, Türk kimliği ile bağımızı nasıl daha gerçekçi biçimde göstermiş oluruzun da yanıtını vermiş olacağız. Bugün, bir varmış bir yokmuş demeyeceğiz, bir varmış hep varmış diyeceğiz."